Allenamenti sul campo in terra per il Varese: la dirigenza vuole più umiltà

Non è un momento facile in casa Varese. Le ultime cinque partite hanno visto i biancorossi soccombere per quattro volte, con modalità diverse, ma con purtroppo la triste realtà del risultato finale. Biellese, Ligorna, Vado e Asti hanno, di volta in volta, avuto la meglio sulla squadra di mister Andrea Ciceri che dopo un inizio promettente – 13 punti nelle prime 5 gare -, ha messo in tasca solo tre punti nelle ultime cinque uscite ed è quindi chiamata a ritrovare la strada smarrita.

E dopo l’ultimo ko, quello interno contro l’Asti, la dirigenza biancorossa ha parlato chiaro alla squadra, chiedendo un cambio di passo con le prestazioni in campo e anche maggiore umiltà. La squadra si è quindi allenata sul campo in terra, quello a 7 adiacente al campo principale del centro sportivo delle Bustecche, ed è probabile che lo farà per tutta la settimana. Una decisione venuta dall’alto che ha come obiettivo quello di far capire ai giocatori che da loro ci si aspetta di più.

Era già stato l’allenatore biancorosso nel corso della conferenza stampa al termine della partita contro l’Asti a sottolineare mancanza di attenzione e a usare la parola “umiltà”. «Dobbiamo essere più concreti, più cattivi – sono state le parole del mister -. Bisogna riflettere su questo, lavorare di più e parlare di meno. L’Asti ha sfruttato le nostre disattenzioni e ha portato a casa il risultato, mentre noi abbiamo letteralmente apparecchiato la partita per loro. È la quarta sconfitta nelle ultime cinque: vuol dire che non basta, che dobbiamo dare molto di più. Io vedo l’impegno e la professionalità dei ragazzi, ma forse ci manca quella fame, quella umiltà che hanno le squadre che vengono qui e vincono. Non possiamo permetterci leggerezze: chi gioca deve sapere che questo è un lavoro, che si gioca per qualcosa di serio. Forse qualche insulto o qualche critica ci farà bene, se serve a svegliarci, perché così non va bene. Le parole contano poco: servono i fatti, e i fatti dicono che dobbiamo fare molto, molto meglio».

Il prossimo avversario sulla strada del Varese sarà il Gozzano, squadra giovane che – sotto la guida di mister Manuel Lunardon – dopo il rodaggio iniziale riesce a trovare un equilibrio positivo. Così è stato l’anno scorso, anche grazie ai gol del varesino Lorenzo Lischetti, quest’anno invece questo processo di trasformazione sembra essere più complesso. La bella vittoria sul Ligorna per 3-0 è stata seguita da una brutta prestazione in casa del Club Milano, con sconfitta nel recupero per 2-1.

Allo stadio “Alberto Allesina” – nuova intitolazione del già “D’Albertas” in memoria dello storico patron che ha permesso alla società cusiana di arrivare anche nel professionismo – si affronteranno quindi due formazioni in cerca di riscatto. Il Varese è chiamato a cancellare le brutte prestazioni delle ultime uscite, il Gozzano invece dovrà dimostrare che il processo di crescita sta maturando e non si è bloccato. Fischio d’inizio domenica 9 novembre alle ore 14.30.

SERIE D GIRONE A – XI GIORNATA – Domenica 9 novembre ore 14.30

Asti – Derthona; Biellese – Imperia; Cairese – Sestri Levante; Chisola – Club Milano; Gozzano – Varese; Lavagnese – Ligorna; NovaRomentin – Saluzzo; Sanremese – Celle Varazze; Valenzana – Vado.

CLASSIFICA: Vado 25; Chisola 23; Ligorna 21; Valenzana, Varese 16; Sestri Levante, Asti, Biellese 15; Saluzzo, Lavagnese 14; Celle Varazze, Derthona 11; Sanremese 10; NovaRomentin, Cairese 9; Gozzano, Club Milano, Imperia 8.

