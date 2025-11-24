Amca Elevatori subito in forma: travolta Verona nella prima di campionato

Esordio sul velluto per la Amca Elevatori Varese impegnata nel campionato di Serie B di basket in carrozzina. Sul terreno amico del PalaCusInsubria la Handicap Sport Varese domina il match contro la Alitrans Verona, squadra sulla carta inferiore ma che lo scorso anno aveva fatto sudare i biancorossi almeno nel match giocato in Veneto. Questa volta invece non c’è storia: 77-33 per la formazione di Fabio Bottini (foto in alto) che inizia il cammino con il piede giusto.

La partita è stata subito indirizzata nel modo giusto da Pedron e compagni: 10-0 di parziale dopo 4′, 21-4 alla prima pausa con un solo canestro dal campo per gli ospiti con la difesa di Varese già settata su livelli molto alti mentre in attacco, messo fieno in cascina, la Amca ha balbettato un po’ nella seconda frazione con qualche errore di troppo. Dopo l’intervallo comunque i biancorossi sono tornati a fare canestro con maggiore continuità e il punteggio ha ripreso a salire verticalmente.

La HSV ha mandato nel complesso a segno ben nove uomini su dieci (solo Sala a secco) con il trio Silva (22), Geninazzi (18) e Roncari (15) ampiamente in doppia cifra. Buono anche l’impatto del tedesco Karaman, arrivato a Varese solo pochi giorni prima dell’esordio: pochi punti ma tanta esperienza al servizio del gruppo. Sabato prossimo la prima trasferta per l’Amca Elevatori, a Vicenza, sul campo dei Delfini 2001: sulla carta altri due punti alla portata per i biancorossi varesini.

Amca Elevatori H.S. Varese – Alitrans Verona 77-33 (21-4, 33-12, 62-17)

Varese: Sala, Molteni 4, Paonessa 2, Geninazzi 18, Fiorentini 2, Roncari 15, Karaman 6, Silva 22, Nava 2, Pedron 6. All. Bottini.

Verona: Fynn 12, Marconcini 2, Ahmethodzic 11, Dal Pozzo, Bianchi 2, Bracesco 2, Minaya Rodriguez 4. All. Imperio e Dal Pozzo.

Arbitri: Brambilla e Spina.

SERIE B (1a giornata)

RISULTATI: Amca Elevatori H.S. Varese – Alitrans Verona 77-33; Millennium Padova – Uicep Torino 88-20; Nordest Castelvecchio Gradisca – Albatros Trento 78-26; I Delfini 2001 Vicenza – Uicep Torino 26-61. Riposa: CUS Padova.

CLASSIFICA: M. Padova, Gradisca e Varese, Torino* punti 2; Verona, Trento, Vicenza e CUS Padova^ 0.

* una partita in più; ^ una partita in meno.

PROSSIMO TURNO (sabato 29 novembre): Trento – M. Padova; Vicenza – VARESE (ore 15); Torino – CUS Padova (16.30); Verona – Castelvecchio (17).