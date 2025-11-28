“Aprite casa e cuore per un inverno senza gabbie”: l’appello per le adozioni della Lega del Cane di Gallarate
Il rifugio LNDC di Gallarate invita i cittadini ad accogliere un cane prima del gelo. L’iniziativa mira a promuovere l’adozione responsabile e consapevole per salvare gli animali da un’altra stagione dietro le sbarre
Con l’arrivo della stagione fredda, la Lega Nazionale per la Difesa del Cane (LNDC Animal Protection) di Gallarate lancia un appello accorato alla cittadinanza: «Adottate un cane, aprite casa e cuore». È il messaggio al centro della campagna “Un inverno senza gabbie“, promossa a livello nazionale e attiva anche sul territorio varesino. A rilanciarla sono i volontari della sezione LNDC di Gallarate, che ha un rifugio ospitato dalla Cooperativa C.U.A.C.
Proteggere dal freddo e dalla solitudine
La campagna ha un obiettivo chiaro: incentivare le adozioni responsabili in vista dei mesi più freddi, per salvare i cani ospiti dei rifugi da un inverno fatto di freddo, buio e solitudine. «Ognuno di noi può diventare l’angelo custode di un cane che aspetta solo di essere accolto – dice Piera Rosati, presidente nazionale di LNDC Animal Protection – Aprire la porta di casa significa aprire il cuore, ed è la scelta più speciale che si possa fare, perché ogni adozione è un inverno in meno da trascorrere dentro un box e un passo verso una vita piena di amore e dignità».
Adottare, un atto d’amore che cambia due vite
«Accogliere un cane in famiglia non è solo un gesto di generosità, ma una scelta che cambia radicalmente la vita dell’animale, donandogli calore, affetto e protezione, e che arricchisce anche la vita di chi decide di adottarlo. «Un cane non è un impegno temporaneo ma un compagno fedele che ripagherà ogni gesto d’amore con dedizione incondizionata», spiegano i volontari, che invitano a visitare il rifugio di Gallarate.
La sezione di Gallarate – che ha il rifugio in via Checchi 21 – è tra le 69 sedi operative di LNDC in Italia. Per conoscere i cani adottabili e ricevere informazioni, è possibile scrivere a info@legadelcane-va.it oppure telefonare al 345 57 87 300. Per visitare il rifugio è necessario prenotare un appuntamento.
