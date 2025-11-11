Arcigay Varese lancia il “Gruppo Giovani”
Il nuovo gruppo, che ha già organizzato due eventi, è pensato per le persone LGBTQIA+ under 35. "Uno spazio libero e accogliente per incontrarsi, condividere e crescere insieme"
Nasce il Gruppo Giovani di Arcigay Varese APS, un nuovo spazio di socialità e confronto pensato per ragazze, ragazzi e giovani persone LGBTQIA+ under 35.
Gli incontri, liberi e gratuiti, si terranno al Centro Arcobaleno in Piazza 26 Maggio, ogni due settimane, con l’obiettivo di creare un ambiente sereno dove conoscersi, parlare, giocare e costruire relazioni autentiche, in un clima di ascolto e rispetto reciproco.
I primi due incontri già fissati sono venerdì 14 novembre, ore 17:30, e venerdì 28 novembre sempre alle 17:30.
La partecipazione è aperta a tutte le persone LGBTQIA+ under 35, senza alcun obbligo di iscrizione all’associazione.
«Il Gruppo Giovani nasce dall’esigenza di offrire alle persone LGBTQIA+ più giovani uno spazio di benessere e appartenenza» spiega Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese -. È un luogo dove sentirsi accolti, ma anche un’occasione per creare legami e sperimentare forme nuove di comunità».
Il gruppo sarà coordinato da Filippo Caimi, responsabile del Gruppo Giovani che aggiunge: «Le attività saranno co-costruite con chi partecipa. Partiremo da momenti informali, giochi e discussioni aperte, per poi sviluppare insieme iniziative e temi scelti collettivamente. Il gruppo non è un corso o un laboratorio: è uno spazio da vivere e plasmare insieme».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.