Arcigay Varese lancia il “Gruppo Giovani”

Nasce il Gruppo Giovani di Arcigay Varese APS, un nuovo spazio di socialità e confronto pensato per ragazze, ragazzi e giovani persone LGBTQIA+ under 35.

Gli incontri, liberi e gratuiti, si terranno al Centro Arcobaleno in Piazza 26 Maggio, ogni due settimane, con l’obiettivo di creare un ambiente sereno dove conoscersi, parlare, giocare e costruire relazioni autentiche, in un clima di ascolto e rispetto reciproco.

I primi due incontri già fissati sono venerdì 14 novembre, ore 17:30, e venerdì 28 novembre sempre alle 17:30.

La partecipazione è aperta a tutte le persone LGBTQIA+ under 35, senza alcun obbligo di iscrizione all’associazione.

«Il Gruppo Giovani nasce dall’esigenza di offrire alle persone LGBTQIA+ più giovani uno spazio di benessere e appartenenza» spiega Giovanni Boschini, presidente di Arcigay Varese -. È un luogo dove sentirsi accolti, ma anche un’occasione per creare legami e sperimentare forme nuove di comunità».

Il gruppo sarà coordinato da Filippo Caimi, responsabile del Gruppo Giovani che aggiunge: «Le attività saranno co-costruite con chi partecipa. Partiremo da momenti informali, giochi e discussioni aperte, per poi sviluppare insieme iniziative e temi scelti collettivamente. Il gruppo non è un corso o un laboratorio: è uno spazio da vivere e plasmare insieme».