Arriva la Sanremese: una nuova occasione di riscatto per il Varese

È stata un’altra settimana a domandarsi cosa non funziona in casa Varese dopo la sconfitta di Gozzano. Il tempo passa, la vetta è sempre più lontana e la svolta ancora non arriva. La prossima occasione sarà domenica 16 novembre (alle ore 14.30) al “Franco Ossola” contro la Sanremese. Una gara che sa di ultima spiaggia per provare ancora a salvare una stagione ormai compromessa e soprattutto per mister Andrea Ciceri, che si gioca la conferma sulla panchina biancorossa.

Proprio l’allenatore ha presentato la gara contro i liguri: «Vedo una squadra matura e desiderosa di tornare a ottenere un risultato positivo. È da diverse settimane che percepisco questa crescita, anche se purtroppo non è ancora coincisa con i risultati della domenica. Le prestazioni però sono in evidente miglioramento: lo dicono i dati statistici e lo si vede chiaramente. Nel calcio, però, bisogna concretizzare, fare gol e non subirne, se si vuole portare a casa il risultato. Speriamo davvero che questa sia la volta buona. Abbiamo rivisto la partita di Gozzano, così come le precedenti: gli errori ci sono sempre stati, anche nei momenti in cui vincevamo. Li abbiamo analizzati nel dettaglio, ma ogni partita presenta situazioni nuove e dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile».

«Domenica affronteremo una Sanremese fastidiosa – prosegue Ciceri -, una squadra che con il cambio di guida tecnica ha trovato prestazioni e risultati importanti. Ai tifosi non devo dire nulla: il loro sostegno non è mai mancato, dal primo al novantesimo minuto. Dopo, se non sono contenti, è giusto che manifestino il loro disappunto. Spero che siano in tanti a sostenerci ancora, perché i ragazzi ne hanno bisogno e credo che ce lo possiamo meritare. A prescindere da tutto, dobbiamo fare una sola cosa: provare a prenderci la vittoria».



In casa Sanremese invece, dopo un avvio a rilento, l’arrivo in panchina di Fabio Fossati ha portato a un cambio di passo, oltre all’arrivo di alcuni innesti importanti per rinforzare la squadra. Saranno due gli ex biancorossi in campo con la maglia matuziana: il difensore Mattia Monticone e il centrocampista Wilfred Osuji.

SERIE D GIRONE A – XII GIORNATA

Celle Varazze – Asti; Club Milano – Lavagnese; Derthona – NovaRomentin; Imperia – Cairese; Ligorna – Valenzana; Saluzzo – Biellese; Vado – Gozzano; Varese – Sanremese; Sestri Levante – Chisola.

CLASSIFICA: Vado 28; Chisola 26; Ligorna 22; Sestri Levante, Biellese 18; Saluzzo 17; Valenzana, Varese 16; Asti, Lavagnese 15; Derthona 14; Celle Varazze 12; Gozzano, Sanremese 11; Cairese 9; Club Milano, NovaRomentin (-1), Imperia 8.

