Varese News

Sport

Arriva la Sanremese: una nuova occasione di riscatto per il Varese

Domenica 16 novembre (ore 14.30) al "Franco Ossola" arriveranno i liguri con gli ex Monticone e Osuji. Ciceri: "Nel calcio bisogna concretizzare, fare gol e non subirne, se si vuole portare a casa il risultato"

È stata un’altra settimana a domandarsi cosa non funziona in casa Varese dopo la sconfitta di Gozzano. Il tempo passa, la vetta è sempre più lontana e la svolta ancora non arriva. La prossima occasione sarà domenica 16 novembre (alle ore 14.30) al “Franco Ossola” contro la Sanremese. Una gara che sa di ultima spiaggia per provare ancora a salvare una stagione ormai compromessa e soprattutto per mister Andrea Ciceri, che si gioca la conferma sulla panchina biancorossa.

Proprio l’allenatore ha presentato la gara contro i liguri: «Vedo una squadra matura e desiderosa di tornare a ottenere un risultato positivo. È da diverse settimane che percepisco questa crescita, anche se purtroppo non è ancora coincisa con i risultati della domenica. Le prestazioni però sono in evidente miglioramento: lo dicono i dati statistici e lo si vede chiaramente. Nel calcio, però, bisogna concretizzare, fare gol e non subirne, se si vuole portare a casa il risultato. Speriamo davvero che questa sia la volta buona. Abbiamo rivisto la partita di Gozzano, così come le precedenti: gli errori ci sono sempre stati, anche nei momenti in cui vincevamo. Li abbiamo analizzati nel dettaglio, ma ogni partita presenta situazioni nuove e dobbiamo essere bravi a sbagliare il meno possibile».

«Domenica affronteremo una Sanremese fastidiosa – prosegue Ciceri -, una squadra che con il cambio di guida tecnica ha trovato prestazioni e risultati importanti. Ai tifosi non devo dire nulla: il loro sostegno non è mai mancato, dal primo al novantesimo minuto. Dopo, se non sono contenti, è giusto che manifestino il loro disappunto. Spero che siano in tanti a sostenerci ancora, perché i ragazzi ne hanno bisogno e credo che ce lo possiamo meritare. A prescindere da tutto, dobbiamo fare una sola cosa: provare a prenderci la vittoria».
Calcio varese asti

In casa Sanremese invece, dopo un avvio a rilento, l’arrivo in panchina di Fabio Fossati ha portato a un cambio di passo, oltre all’arrivo di alcuni innesti importanti per rinforzare la squadra. Saranno due gli ex biancorossi in campo con la maglia matuziana: il difensore Mattia Monticone e il centrocampista Wilfred Osuji.

DIRETTAVN – La gara è già iniziata sul nostro liveblog, offerto da Confident, Finazzi Serramenti, Nicora Azzate e Camera Condominiale di Varese (GUARDA QUI). Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 15.00 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.

SERIE D GIRONE A – XII GIORNATA
Celle Varazze – Asti; Club Milano – Lavagnese;  Derthona – NovaRomentin; Imperia – Cairese; Ligorna – Valenzana; Saluzzo – Biellese; Vado – Gozzano; Varese – Sanremese; Sestri Levante – Chisola.

CLASSIFICA:  Vado 28; Chisola 26; Ligorna 22; Sestri Levante, Biellese 18; Saluzzo 17; Valenzana, Varese 16; Asti, Lavagnese 15; Derthona 14; Celle Varazze 12; Gozzano, Sanremese 11; Cairese 9; Club Milano, NovaRomentin (-1), Imperia 8.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA
Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.

Francesco Mazzoleni
francesco.mazzoleni@varesenews.it
Sport e Malnate, passione e territorio per comunicare e raccontare emozioni
Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 15 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.