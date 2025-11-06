Artigiano in Fiera torna a Milano dal 6 al 14 dicembre: 2.800 artigiani da 90 Paesi

Artigiano in Fiera torna a Fieramilano Rho dal 6 al 14 dicembre per la sua trentesima edizione, confermandosi come il più importante evento della Nazione dedicato agli artigiani e alle micro e piccole imprese. L’evento sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 22:30 e si preannuncia particolarmente ricco con oltre 2.800 artigiani provenienti da circa 90 Paesi distribuiti su 9 padiglioni, oltre a 30 ristoranti e 20 Luoghi del Gusto dall’Italia al resto del mondo.

Quest’anno il tema scelto è “È il momento della persona“, con cui la fiera rinnova la sua missione di valorizzare e sostenere gli artigiani di tutto il mondo e il loro saper fare. Nei loro gesti creativi si fondono elementi profondi come l’identità personale, la memoria storica, la passione, il legame con il territorio, la ricchezza culturale, la forza della tradizione e lo slancio verso l’innovazione.

GIÀ DISPONIBILE IL PASS GRATUITO PER CHI SI ISCRIVE

Per visitare questa “piazza” dedicata alla bellezza e alla bontà delle arti e dei mestieri quest’anno è disponibile il pass gratuito personale, valido per tutti i giorni della fiera e per più ingressi.

Chi non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera potrà scaricarlo sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click, mentre tutti gli iscritti alla community (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale) hanno già ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla manifestazione.

COME RAGGIUNGERE ARTIGIANO IN FIERA

Per raggiungere la fiera i principali mezzi di trasporto sono la linea M1 della metropolitana con fermata Rho Fiera, le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’Alta Velocità con Italo. Saranno disponibili oltre 10.000 posti auto nei parcheggi.