Ascoltare i pesci del Fantacquario: a Varese la nuova mostra di Chicco Colombo

Un’esplosione di colori, immaginazione e ironia: sono gli ingredienti della nuova mostra “Ascoltare i pesci del Fantacquario”, esposizione di opere “ittiche” firmate dal celebre illustratore Chicco Colombo, che verrà inaugurata sabato 15 novembre alle ore 17 presso la Libreria Ubik di piazza del Garibaldino a Varese.

La mostra resterà aperta fino al 30 novembre 2025, con orari di visita dal lunedì pomeriggio (14.30–19.00) e dal martedì al sabato (10.00–13.00 e 14.30–19.00).

L’inaugurazione sarà impreziosita dalla lettura scenica “Pesci in faccia” tratta dal testo di Luigi Stadera, con l’interpretazione dell’attrice e voce narrante Betty Colombo, che accompagnerà i visitatori dentro il mondo surreale e poetico creato da Colombo.

Un viaggio tra storie e colori

Le opere esposte raccontano un mondo marino fantastico, popolato da pesci dalle forme e dai colori stravaganti, in perfetto equilibrio tra l’arte visiva e la dimensione narrativa. Il titolo, “Ascoltare i pesci del Fantacquario”, invita a mettersi in ascolto di creature immaginarie, simboli di mondi possibili e di quella fantasia che da sempre contraddistingue l’opera di Chicco Colombo, autore amato da grandi e bambini.

Eventi speciali con Betty Colombo

Durante il periodo della mostra sono in programma altri due momenti dedicati alla narrazione. Nei pomeriggi di venerdì 21 e venerdì 28 novembre, dalle 17.00 alle 18.00, Betty Colombo tornerà a dare voce ai racconti con l’appuntamento “Parole di lago e altre storie”, un ciclo di letture ispirate all’universo acquatico e all’immaginario del territorio. Ingresso libero.