Auto in fiamme a Cassano Magnago, intervengono i vigili del fuoco

La squadra dei pompieri di Busto Arsizio è intervenuta d'urgenza in via Bonicalza

Auto in fiamme a Cassano Magnago: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonicalza intorno alle 12.30 per un incendio a un veicolo.

La squadra arrivata dal distaccamento di Busto Arsizio ha domato le fiamme. Si segnalano code e rallentamenti, mentre non risultano feriti.

Pubblicato il 03 Novembre 2025
