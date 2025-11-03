Auto in fiamme a Cassano Magnago, intervengono i vigili del fuoco
La squadra dei pompieri di Busto Arsizio è intervenuta d'urgenza in via Bonicalza
Auto in fiamme a Cassano Magnago: i vigili del fuoco sono intervenuti in via Bonicalza intorno alle 12.30 per un incendio a un veicolo.
La squadra arrivata dal distaccamento di Busto Arsizio ha domato le fiamme. Si segnalano code e rallentamenti, mentre non risultano feriti.
