Babbo Natale arriva a Villa Comerio: un pomeriggio di festa per i più piccoli e per i ragazzi della comunità
I piccoli visitatori potranno portare la propria letterina per consegnarla di persona al celebre nonno vestito di rosso. Per l’occasione, il giardino della villa sarà decorato a tema natalizio
Giovedì 18 dicembre, dalle 15.30 alle 18.00, Villa Comerio apre le sue porte per un pomeriggio di festa con Babbo Natale. La Comunità Socio Sanitaria di via Palestro 16, a Busto Arsizio, gestita dalla Cooperativa Sociale Codess, accoglierà bambini e famiglie per un evento natalizio aperto a tutta la cittadinanza.
Lettere per Babbo Natale e un giardino addobbato
I piccoli visitatori potranno portare la propria letterina per consegnarla di persona al celebre nonno vestito di rosso. Per l’occasione, il giardino della villa sarà decorato a tema natalizio, con allestimenti realizzati insieme ai ragazzi ospiti della comunità. Uno spazio pensato per scattare foto ricordo e vivere la magia del Natale.
Coinvolti gli ospiti della struttura
All’interno della Villa, che accoglie una decina di giovani con disabilità, verranno organizzate attività dedicate ai bambini. L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Busto Arsizio ed è pensata per favorire l’incontro tra la comunità e gli ospiti della struttura.
«Siamo felici di aprire nuovamente i cancelli della Villa – dichiara il coordinatore della struttura, dott. Riccardo Freguggia – cerchiamo di proporre iniziative piacevoli per tutte le età».
Addobbi con materiali di recupero
Particolare attenzione è stata dedicata agli allestimenti, realizzati in collaborazione con i ragazzi della struttura. «Abbiamo creato con i ragazzi e le ragazze degli allestimenti che verranno posizionati nel giardino della Villa – spiegano le educatrici professioniste, dott.ssa Chiara Rinaldi e dott.ssa Martina Dall’Amico – utilizzando materiali poveri e di recupero. Siamo soddisfatte di tutto ciò che stiamo realizzando. È importante per noi che gli ospiti siano partecipi e vivano esperienze diverse».
Festa garantita anche con la pioggia
Il pomeriggio si svolgerà anche in caso di maltempo: la magia del Natale troverà spazio all’interno della struttura per regalare un momento di gioia e condivisione.
