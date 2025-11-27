Cade col monopattino, grave bambino di 7 anni in Canton Ticino: la polizia Cantonale cerca testimoni

Cade col monopattino, grave bambino di 7 anni in Canton Ticino: lo comunica la Polizia cantonale. Il fato è successo giovedì poco dopo le 13.30, in Carrale di Bergamo a Castione, dove vi è stato un incidente della circolazione stradale.

Un bambino di 7 anni domiciliato nel Bellinzonese circolava con un monopattino. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l’inchiesta dovrà stabilire, ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia città di Bellinzona, i soccorritori della Croce Verde di Bellinzona nonché della Rega, che dopo avergli prestato le prime cure, lo hanno trasportato in elicottero all’ospedale. In base a una prima valutazione medica, il bambino ha riportato gravi ferite tali da metterne in pericolo la vita. Eventuali testimoni sono invitati a contattare la Centrale comune d’allarme (CECAL) allo 0848 25 55 55.