Cassano Magnago celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate

L’Amministrazione e le associazioni d’arma rinnovano il tributo ai Caduti, invitando cittadini e scuole a partecipare

Domenica 9 novembre 2025 Cassano Magnago rende omaggio all’Unità Nazionale e alle Forze Armate con una cerimonia pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni combattentistiche, d’arma e del territorio.

Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 all’ingresso del cimitero, da dove partirà il corteo con la deposizione della prima corona al Sacrario dei Caduti. Il corteo proseguirà lungo il viale delle Rimembranze e attraverserà le vie centrali della città fino al Monumento ai Caduti, dove sarà deposta una seconda corona.

Seguiranno il discorso del sindaco Pietro Ottaviani e un intervento dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Alle 11.15, la celebrazione della Messa nella chiesa di San Giulio concluderà la mattinata.

Alla manifestazione parteciperà anche il Corpo Musicale Cassanese. La cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre la bandiera italiana

Pubblicato il 07 Novembre 2025
