Cassano Magnago celebra la Festa dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate
L’Amministrazione e le associazioni d’arma rinnovano il tributo ai Caduti, invitando cittadini e scuole a partecipare
Domenica 9 novembre 2025 Cassano Magnago rende omaggio all’Unità Nazionale e alle Forze Armate con una cerimonia pubblica organizzata dall’Amministrazione comunale, in collaborazione con le associazioni combattentistiche, d’arma e del territorio.
Il programma prevede il ritrovo alle 9.30 all’ingresso del cimitero, da dove partirà il corteo con la deposizione della prima corona al Sacrario dei Caduti. Il corteo proseguirà lungo il viale delle Rimembranze e attraverserà le vie centrali della città fino al Monumento ai Caduti, dove sarà deposta una seconda corona.
Seguiranno il discorso del sindaco Pietro Ottaviani e un intervento dei ragazzi del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Alle 11.15, la celebrazione della Messa nella chiesa di San Giulio concluderà la mattinata.
Alla manifestazione parteciperà anche il Corpo Musicale Cassanese. La cittadinanza è invitata a partecipare e a esporre la bandiera italiana
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.