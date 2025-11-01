Varese News

Castellanzese e Varesina si affrontano al “Provasi” per un derby infuocato

Domenica 2 novembre alle 14.30 le due squadre saranno una di fronte all’altra per la decima giornata del Girone B di Serie D. I neroverdi puntano alla continuità dopo i 3 punti di Voghera, le Fenici al rilancio in campionato dopo la gioia in Coppa

Domenica 2 novembre alle 14.30 allo stadio “Giovanni Provasi” andrà in scena il derby tra Castellanzese e Varesina, gara valida per la decima giornata del Girone B di Serie D. La prima partita di questo turno si disputerà già sabato con l’anticipo tra Chievo Verona e Real Calepina.

La Varesina arriva al derby con il morale alto dopo la bella vittoria in Coppa Italia di Serie D contro il Milan Futuro (leggi qui), battuto 3-2 al termine di una partita emozionante che ha visto le Fenici rimontare due volte lo svantaggio grazie alle reti di Testa, Costantino e Vaz. Un successo che deve rappresentare un trampolino di lancio per la squadra di mister Marco Spilli, chiamata ora a invertire la rotta in campionato per uscire dalla zona retrocessione. Se in Coppa i risultati sono arrivati, con le vittorie su Varese e Milan Futuro, in campionato la musica è diversa: l’unico successo resta quello in trasferta contro la Nuova Sondrio. Nell’ultimo turno è arrivata un’altra delusione con il pareggio amaro rimediato contro il Pavia per 2-2, maturato nel finale dopo l’espulsione molto discussa di Cavalli che ha cambiato l’inerzia della gara.

Anche la Castellanzese arriva alla sfida con il morale rinfrancato dopo la pesantissima vittoria per 1-0 dell’ultimo turno sul campo della Vogherese che ha permesso ai neroverdi di abbandonare la zona playout e salire all’ottavo posto, a soli 2 punti dai playoff, in una classifica cortissima che vede appena 3 punti di distanza tra playout e playoff. La squadra di Ivan Del Prato ha piegato i rossoneri grazie al primo gol in Serie D del 18enne Tommaso Micheri, arrivato in estate dalle giovanili della Pro Patria, che ha deciso la gara interrompendo una serie di 2 sconfitte consecutive contro Brusaporto e Villa Valle, entrambe seconde in classifica a quota 17 punti insieme alla Folgore Caratese, 5 lunghezze dietro la capolista Chievo Verona.

Tra le due formazioni ci sono sette precedenti ufficiali tra Eccellenza, Serie D e Coppa Italia con un bilancio nettamente favorevole alla Varesina di mister Spilli che conta 4 vittorie e 3 pareggi. Nella scorsa stagione i 2 incroci terminarono entrambi in parità, 0-0 a Castellanza e 1-1 a Venegono Superiore.

10° giornata – Girone B Serie D
Chievo – Real Calepina, Caldiero – Breno, Casatese Merate – Sondrio, CASTELLANZESE – VARESINA, Leon – Brusaporto, Milan Futuro – Oltrepò, Pavia – Villa Valle, Scanzorosciate – Vogherese, Virtus CBG – Folgore Caratese.

Classifica: Chievo 22, Villa Valle, Folgore Caratese e Brusaporto 17, Breno, Casatese Merate e Milan Futuro 14, CASTELLANZESE 12, Leon, Caldiero, Virtus CBG, Real Calepina, Oltrepò* 11, Vogherese e Scanzorosciate 9, VARESINA 8, Pavia 5, Sondrio 1.

*= 1 punto di penalizzazione

Pubblicato il 01 Novembre 2025
