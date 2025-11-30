Castiglione Olona pedala contro la SLA: decima maratona solidale al Palazzetto

Sport, comunità e solidarietà si sono uniti sabato 29 novembre a Castiglione Olona in occasione della decima edizione della maratona di spinning benefica “Pedaliamo Insieme contro la SLA”. L’evento, ospitato al Palazzetto Comunale dalle 17 alle 20, ha visto decine di partecipanti salire in sella per sostenere la lotta contro la Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Organizzata dall’associazione sportiva castiglionese A.S.D. Team Lino, l’iniziativa ha avuto come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare ad AISLA Varese, associazione che da anni si occupa dell’assistenza alle persone affette da SLA e delle loro famiglie. Parte del ricavato sarà infatti devoluto per sostenere le attività dell’associazione.

“Un’iniziativa che fa bene a tutti”

Presente all’evento il presidente provinciale di AISLA, Maurizio Colombo, che ha ringraziato la comunità castiglionese per l’attenzione e il calore mostrati:

«Sono orgoglioso di essere qui a festeggiare questa maratona che, negli anni, è diventata un punto di riferimento per malati e familiari – ha dichiarato –. Questa iniziativa ha un valore sociale importante: fa bene a chi combatte ogni giorno contro la SLA e fa bene alla comunità che si stringe attorno a loro».

Al suo fianco anche il sindaco Giancarlo Frigeri, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa per tutta la cittadinanza:

«La nostra amministrazione è orgogliosa di sostenere iniziative come questa, che aiutano a far luce su una problematica ancora poco conosciuta. Il nostro pensiero va in modo particolare a un nostro concittadino che da anni convive con questa malattia. Un ringraziamento sentito ai volontari che rendono possibile un appuntamento così importante».

Sport e volontariato uniti per una causa comune

Alla riuscita dell’evento hanno collaborato numerose realtà sportive del territorio: associazioni, palestre, volontari e semplici cittadini. Una rete attiva che ha dimostrato come lo sport possa diventare strumento di inclusione, informazione e vicinanza.

La Sclerosi Laterale Amiotrofica è una malattia neurodegenerativa grave e ancora priva di una cura definitiva. Ogni iniziativa come questa, che aiuta a sostenere la ricerca e i servizi sul territorio, rappresenta un passo in avanti verso una maggiore consapevolezza collettiva.