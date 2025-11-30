Ciceri: “Peccato non aver vinto, oggi ci mancano due punti”

VARESE – CELLE VARAZZE 1-1 | LA SALA STAMPA

ANDREA CICERI (Allenatore Varese): Il rammarico è doppio: dispiace aver preso un gol leggero e dispiace non essere riusciti a trovarne uno nel finale. Però lo spirito della squadra mi è piaciuto, non abbiamo mai mollato. Sul loro gol c’è un fallo evidente non ravvisato sulla prima respinta, ma dobbiamo comunque essere più attenti sulla seconda palla. Alla fine abbiamo concesso un solo tiro in tutta la partita, quindi dal punto di vista difensivo la prestazione c’è stata. Dispiace perché qualche situazione per pareggiarla l’abbiamo creata, sarebbe stato bello riuscire a concretizzare. Anche sui calci d’angolo, nonostante il 13-0, abbiamo prodotto meno del previsto: loro svuotavano l’area tenendo due o tre giocatori fuori e non siamo riusciti a trovare spesso l’uomo libero. Nell’ultima, con centimetri in più grazie ad Abra e Costante, avevamo anche trovato la stoccata decisiva, ma ci hanno respinto il pallone sulla linea.

CICERI 2: Ora ci aspettano due trasferte difficili, Tortona e Saluzzo, ma voglio pensare solo alla prima: dobbiamo vivere alla giornata, sapendo che ogni partita in questo campionato presenta difficoltà diverse. Andremo a Tortona contro una squadra in salute, con un attacco molto insidioso, ma la mia squadra oggi ha spinto, ha prodotto e ha concesso un solo tiro in porta. I ragazzi hanno dato tutto ed è giusto che escano amareggiati, anche perché ci manca un rigore evidente: dal campo sembrava netto, l’arbitro ha interpretato diversamente, ma dalle immagini si vede chiaramente. In altre categorie sarebbe stato rigore, ma in Serie D gli errori capitano e oggi ci hanno penalizzato nel non ottenere tre punti che avevamo cercato in tutti i modi.

ORSO DE PONTI (giocatore Varese): C’è tanto rammarico perché abbiamo avuto il pallino del gioco per tutta la partita e nell’unica disattenzione abbiamo preso gol sulla loro unica vera occasione. Il mister mi sta usando sia da centrocampista sia da difensore e mi trovo bene in entrambi i ruoli: sono cresciuto da centrocampista nel settore giovanile, poi l’anno scorso ho fatto anche il difensore e posso adattarmi senza problemi a ciò che decide la domenica. Ora arrivano due trasferte impegnative, ma siamo carichi e non molliamo mai: il lavoro duro prima o poi paga e dobbiamo ridurre al minimo certe disattenzioni. Anche sulle palle inattive forse dovevamo essere più cattivi: con 13 calci d’angolo a favore potevamo sfruttarli meglio, ma è andata così.

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.