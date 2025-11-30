Varese, solo un punticino: 1-1 contro il Celle Varazze

È un punticino quello che si mette in tasca il Varese dalla sfida casalinga contro il Celle Varazze. Un 1-1 amaro, che non può lasciare del tutto soddisfatti. A livello di gioco un passo indietro rispetto a Valenza, anche se alla fine la squadra di mister Ciceri, almeno per voglia, meriterebbe qualcosa in più. La sola forza di volontà non serve però a fare punti e così, a conti fatti, a pesare sul bilancio finale è il gol concesso al 21′ del primo tempo ai liguri, con una palla respinta male dalla difesa e il tiro di Balan, troppo libero al limite dell’area, che batte Bugli. Nella ripresa la gara è stata giocata a una sola metà campo ma il gol del pareggio di Cogliati – con deviazione determinante di Stanga – non basta e la spinta nel finale questa volta non regala il gol vittoria nel recupero

Galleria fotografica Varese – Celle Varazze 4 di 24

La voglia di andare a vincere non è mancata, oggi invece il Varese non ha scelto bene le soluzioni d’attacco, occupando quasi totalmente la metà campo avversaria senza però riuscire davvero a creare occasioni nitide. La rete di Cogliati arriva grazie a un aiuto degli ospiti, e un dato da sottolineare è che dai 13 calci d’angolo battuti – a zero – non sono mai arrivate potenziali opportunità da rete. Resta quindi un pareggino che riempie poco la pancia, anche perché ora sulla strada dei biancorossi ci sono due trasferte di fila, una più insidiosa dell’altra: si parte domenica 7 dicembre con la sfida al Derthona, poi domenica 14 dicembre sfida al tabù Saluzzo. Serve però qualcosa di più per riuscire davvero a cambiare passo.

FISCHIO D’INIZIO

Rinfrancato dalle due vittorie su Sanremese e Valenzana, il Varese torna al “Franco Ossola” per ospitare il Celle Varazze. Pochi cambi per mister Andrea Ciceri, che ritrova dopo la squalifica Tommaso Tentoni e lo schiera nel cuore del 4-3-3 che vede De Ponti in difesa al fianco di capitan Bruzzone mentre in avanti torna Romero dal primo minuto insieme a Guerini e Cogliati. Per i liguri di mister Pisano restano a riposo tre elementi esperti come Ciancio, Bortoletti e Capra mentre il 4-3-2-1 vede Donaggio punta centrale supportato da Limongelli e Insolito.

PRIMO TEMPO

Il primo quarto d’ora di gara non porta nessuna emozione con le due difese attente e i due attacchi che non pungono. Per la prima occasione bisogna aspettare il1 5′ quando Berbenni si inserisce a sinistra dalle retrovie e prova un diagonale che Mitu para in tuffo. I biancorossi sembrano riuscire a prendere la gara in mano e al 18′ su azione d’angolo Bruzzone manda di poco fuori sul servizio di Tentoni. Al 21′ però a passare in vantaggio sono gli ospiti: da una rimessa laterale sulla fascia sinistra Balan arriva per primo sulla corta respinta della difesa, si coordina e con un bel destro al volo batte Bugli e sigla l’1-0 ospite. Il Varese si riporta in avanti ma nonostante un buon possesso, diversi corner e qualche incursione, non riesce a creare i presupposti per trovare il pareggio. Al 42′ il cross da destra di Malinverno trova Romero in area ma l’incornata dell’attaccante è troppo centrale e Mitu blocca senza grossi problemi. Termina senza recupero il primo tempo, con il Celle Varazze avanti 1-0 e con il Varese che si lamenta con l’arbitro per alcuni episodi dubbi – tra tutti un tocco di braccio di Busicchia in area al 24′ – e a farne le spese è il vice di Ciceri, Diego Verdini, che viene espulso.

SECONDO TEMPO

Riprende con buon piglio il Varese che al 5′ spreca una buona occasione con Cogliati che spara alto da posizione ravvicinata sul cross di Marangon allungato di testa da Romero. La difesa del Celle si chiude bene e così al 15′ mister Ciceri attua un doppio cambio inserendo Qeros e Barzotti per Palesi e Romero passando al 4-2-3-1. La spinta biancorossa porta al gol del pareggio al 24′ quando Cogliati calcia da sinistra e la palla si insacca alle spalle di Mitu complice una deviazione di Stanga. Il Varese prova a ribaltarla subito ma sul cross basso di Guerini al 26′ Malinverno prima e Qeros poi non riescono a calciare verso la porta. Per il finale dalla panchina entrano i centimetri di Costante e Sovogui (per Guerini e Berbenni)ma il Celle riesce a non far prendere ritmo al Varese, che accumula angoli – alla fine 13-0 il conto – senza però riuscire a creare nitide occasioni. Nei 5′ di recupero i biancorossi si spingono in avanti con volontà ma la zampata vincente – nonostante un paio di palloni lasciati lì da Mitu – non arriva e così alla fine è un punticino, un brodino che sazia il giusto.

TABELLINO

VARESE – CELLE VARAZZE 1-1 (0-1)

Marcatori: 21′ pt Balan (CV), 24′ st Cogliati (V)

VARESE (4-3-3): Bugli; Marangon, De Ponti, Bruzzone, Berbenni (33′ st Sovogui); Malinverno, Tentoni, Palesi (15′ st Qeros); Guerini (33′ st Costante), Romero (15′ st Barzotti), Cogliati. A disposizione: Rugginenti, Donarini, Secondo, Sassudelli, Barbaro. All.: Ciceri.

CELLE VARAZZE (3-5-2): Mitu; Scarfò (16′ st Marchetti), Stanga, De Benedetti; Firman, Gnecchi (21′ st Bortoletti), Balan, Limongelli (33′ st Righetti), Busicchia; Insolito (21′ st Capra), Donaggio (33′ st Akkari). A disposizione: Zerbino, Calcagno, Meloni, Ciancio. All.: Pisano.

Arbitro: Fermo di Torre Annunziata (Moschion e Genova).

Corner: 13-0. Ammoniti: Tentoni, Malinverno per il Varese; Balan, Righetti per il Celle Varazze. Espulso: all’intervallo Verdini (vice allenatore Varese). Recupero: 0’ + 5’._

Note: giornata soleggiata, terreno in discrete condizioni

SERIE D GIRONE A – XIV GIORNATA

Club Milano – Cairese 0-1; Gozzano – Valenzana 0-1; Imperia – NovaRomentin 3-0; Ligorna – Chisola 4-0; Saluzzo – Asti 2-0; Sestri Levante – Biellese 0-0; Vado – Lavagnese 1-0; Varese – Celle Varazze 1-1; Derthona – Sanremese 0-1.

CLASSIFICA: Vado 34; Ligorna 31; Chisola 27; Saluzzo 24; Sestri Levante, Varese 23; Derthona 20; Biellese 20; Valenzana 19; Imperia 17; Celle Varazze, Lavagnese 16; Gozzano, Asti, Sanremese 15; Club Milano, Cairese 12; NovaRomentin (-1) 8.

