I voti del Varese: la fortuna premia l’audacia di Cogliati, Romero aiuta ma non graffia

Il gol del numero 11 è aiutato dalla buona sorte ma non è casuale. Malinverno lotta ma sbaglia qualcosa di troppo, Berbenni oggi sembra troppo timido

calcio varese celle varazze

VARESE – CELLE VARAZZE 1-1 | I VOTI AI BIANCOROSSI

BUGLI 6: Per lui una giornata quasi da spettatore, se non fosse che subisce un gol sul quale sembra partire con un attimo di ritardo
MARANGON 6: Partita diligente, buona difesa e puntuale anche a dare una mano in avanti
DE PONTI 6: Titolare al centro della difesa, anche oggi non sfigura. Sempre più centrale nel progetto di squadra
BRUZZONE 6: Mette qualche pezza e lotta con gli attaccanti avversari. Non una gara che lo mette particolarmente sotto pressione
BERBENNI 5,5: Un passettino indietro rispetto a settimana scorsa. Sbaglia qualche lettura abbastanza semplice e anche in attacco rifiuta qualche cross che dovrebbe mettere a occhi chiusi
Sovogui 6: Porta energia e gamba nel finale, purtroppo non basta
MALINVERNO 6: Il cuore non manca mai, oggi però è meno preciso di altre uscite
TENTONI 6: Dà geometrie alla squadra e prova a farla correre. Mette palloni interessanti ma i compagni non li sfruttano
PALESI 5,5: Meno concreto del solito, corre ma non riesce sempre a trasformare in realtà i pensieri
Qeros 5,5: Entra per dare il cambio di passo ma a parte un tiro fuori non riesce a combinare granché
GUERINI 6: Un primo tempo sotto tono e senza concretezza, nella ripresa sfida a più riprese la difesa ospite e spesso ha la meglio, senza però trovare la via della rete
Costante 6: Entra nel finale, si fa vedere per un paio di chiusure e per un tiro che Capra respinge non lontano dalla porta
ROMERO 5,5: Un colpo di testa libero nel cuore dell’area che Mitu si ritrova tra le braccia. Poi però, nonostante le sponde per i compagni, non riesce a rendersi pericoloso in altri modi. Dall’attaccante centrale serve più presenza là dove conta
Barzotti 6: Nel finale prova a creare scompiglio nella difesa ospite, non conclude ma si dà da fare
COGLIATI 6,5: Alla fine la fortuna premia la sua audacia. Un tiro forte e forse pretenzioso che però si trasforma in gol grazie a una deviazione. Nella ripresa si carica la squadra sulle spalle e spinge tantissimo. I suoi sforzi però, purtroppo, non portano alla vittoria.

Pubblicato il 30 Novembre 2025
