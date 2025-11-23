Ciceri: “Bravi a essere pazienti, il gol è arrivato. Adesso dobbiamo insistere”

VALENZANA – VARESE 0-2 | LA SALA STAMPA



ANDREA CICERI (Allenatore Varese): È stata una partita facile solo in parte, perché abbiamo trovato una squadra che si è difesa molto, soprattutto con lo schieramento iniziale. Siamo stati bravi a sfruttare il loro atteggiamento, trovando riferimenti e parità numerica nelle pressioni, cosa che ci ha permesso di insediarci stabilmente nella loro metà campo. Abbiamo avuto costanza nell’attaccare e la pazienza di aspettare l’occasione giusta, arrivata poi con il gol di Barzotti. Nel secondo tempo loro hanno cambiato subito due elementi, alzando il baricentro e rimettendosi come ci aspettavamo: pur pressando in inferiorità, siamo riusciti a difenderci compatti e a ripartire, capitalizzando il grande lavoro atletico e tattico con il 2-0 di Ieros. Peccato, perché potevamo chiuderla in diverse situazioni. È vero che loro hanno preso due legni su calcio piazzato, probabilmente su un fallo che non c’era: conosciamo Greco e sappiamo quanto batta bene. Sul primo episodio potevamo fare meglio nella lettura della traiettoria. A parte queste due situazioni, penso ci sia stato poco altro, ed è una vittoria legittima contro una squadra che stimo molto, ben allenata. Quanto alla mancanza di conclusioni nel primo tempo, sì, potevamo tirare di più, magari in mezzo alle gambe, perché siamo arrivati spesso lì: ma non è mai semplice scegliere la soluzione giusta in area contro una difesa così densa e bassa. Il gol di Frensi è meritato: per quanto fa in allenamento e per quanto spende, si meritava una soddisfazione anche realizzativa. Era da tanto che cercava questa gioia, e spero sia un viatico per aumentare fiducia e convinzione nel suo apporto in area. Dipenderà dal lavoro e dalla costanza, ma su questo non ho dubbi.

CICERI 2: Avevo parlato prima della partita della necessità di scrollarci di dosso le paure, e oggi la squadra ha retto bene anche quando la Valenzana ha provato ad alzare il ritmo. La difesa ha tenuto, tutti hanno sostenuto il lavoro, e non abbiamo corso grandi pericoli. La partita si è indirizzata con il nostro vantaggio — un vantaggio meritato — e gli episodi spostano sempre l’inerzia. Dopo il gol abbiamo difeso con più serenità rispetto alle apprensioni delle ultime settimane. Adesso dobbiamo insistere e continuare così, perché abbiamo ancora tanti margini di miglioramento.

FRENCI QEROS (giocatore Varese): Sì, è vero, è il mio primo gol e sono contento, ma soprattutto sono felice per i tre punti e per la vittoria. Il gol è nato un po’ così, in modo sporco: ho attaccato lo spazio, sono stato anche un po’ fortunato e per fortuna la palla è arrivata lì, ho solo dovuto spingerla dentro. Nel primo tempo ero molto coinvolto nel gioco e in un paio di occasioni potevo calciare: è vero, devo tirare di più, appena ho l’occasione devo provarci perché un attaccante deve farlo. Mi piace adattarmi al gioco e sono sempre a disposizione del mister: se mi mette mezzala, trequartista o esterno per me va bene. Oggi è arrivata una bella risposta da parte di tutta la squadra, abbiamo attaccato e difeso con coralità, ed è il frutto del lavoro che stiamo portando avanti per tutta la settimana. Il gol lo dedico alla mia famiglia che mi supporta sempre.

