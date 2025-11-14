Clivio festeggia i 90 anni di Giannina: una sorpresa speciale alla casa di riposo di Viggiù

Una giornata colma di affetto e riconoscenza ha segnato il 13 novembre, quando Giannina, storica volontaria dell’associazione Stalett di Clivio, ha compiuto 90 anni. Per l’occasione, gli amici dell’associazione hanno voluto organizzare una piccola ma sentita festa alla casa di riposo San Giuseppe di Viggiù, struttura in cui Giannina risiede attualmente per ragioni di salute.

La celebrazione ha riunito familiari e amici di lunga data. Tra i presenti, la cognata Maria – moglie del fratello gemello della festeggiata – e alcuni dei numerosi nipoti, fra cui il sindaco di Clivio, Giuseppe Galli, che non ha voluto far mancare la propria partecipazione. Accanto a loro anche Andrea Ostoni, da sempre vicino alla comunità e presente per documentare con le sue fotografie i momenti più significativi di convivialità e incontro.

Il clima è stato quello delle grandi occasioni, arricchito da ricordi, sorrisi e dall’affetto sincero di chi ha condiviso con Giannina anni di impegno e dedizione. Per decenni, infatti, la festeggiata ha offerto il proprio contributo alle attività sportive e culturali dello Stalett, diventando una figura di riferimento per l’intero paese.

Al termine della festa, visibilmente emozionata, Giannina ha rivolto un caloroso ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito a rendere speciale questo traguardo, sottolineando la gioia per la sorpresa ricevuta e per la vicinanza dimostrata.

Auguri a Giannina da tutta la redazione di VareseNews