Concetta Masiello prima presidente donna della Pro Loco di Gallarate

Si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, presso la sede della Pro Loco in via del Gambero a Gallarate, l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo dell’associazione.

Due i candidati in lizza per la presidenza: Concetta Masiello, che ha ottenuto 6 voti, e Luca Filiberti, che ne ha ricevuti 3. Con la maggioranza dei voti, è dunque Concetta Masiello a guidare ora la Pro Loco, segnando una svolta storica per l’associazione: per la prima volta, è una donna a ricoprire il ruolo di presidente.

A completare la composizione del nuovo direttivo, le cariche sono così assegnate:

Presidente e Tesoriere pro tempore: Concetta Masiello

Vicepresidente: Luca Filiberti

Vicepresidente: Martino Pidone

Segretario: Alberto Guenzani

Referente comunicazione, rapporto Soci e gestione Mostre: Ida D’Angelo

Referente O.L.P. Servizio Civile: Giorgio Luini

Gestione Pentola e Magazzino: Damiano Vitale e Norberto Rech

Consigliere: Maura Storelli

In un clima collaborativo e sereno, il nuovo gruppo dirigente ha mostrato fin da subito spirito di squadra e disponibilità a lavorare in sinergia per valorizzare eventi, tradizioni e patrimonio culturale locale.

Le parole della neoeletta

«Finalmente la tanto attesa svolta nel Direttivo di Pro Loco Gallarate – ha dichiarato la neopresidente Concetta Masiello a margine della votazione –. Alla presidenza arriva una quota rosa, un segnale importante di cambiamento e apertura. Ringrazio tutti per la fiducia: la gestione sarà collegiale, perché solo con il contributo di tutti si può davvero rilanciare il ruolo della Pro Loco sul territorio. Vista la grande disponibilità e l’entusiasmo del nuovo direttivo, i presupposti per fare bene ci sono tutti».

Prossimi passi saranno la pianificazione delle attività per il 2026 e il consolidamento dei rapporti con le realtà culturali e associative della città.