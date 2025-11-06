Concetta Masiello prima presidente donna della Pro Loco di Gallarate
Elezioni del direttivo: guida rosa per l’associazione: “Una gestione collegiale con un gruppo unito e motivato”
Si è svolta nel tardo pomeriggio di mercoledì 5 novembre, presso la sede della Pro Loco in via del Gambero a Gallarate, l’assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo dell’associazione.
Due i candidati in lizza per la presidenza: Concetta Masiello, che ha ottenuto 6 voti, e Luca Filiberti, che ne ha ricevuti 3. Con la maggioranza dei voti, è dunque Concetta Masiello a guidare ora la Pro Loco, segnando una svolta storica per l’associazione: per la prima volta, è una donna a ricoprire il ruolo di presidente.
A completare la composizione del nuovo direttivo, le cariche sono così assegnate:
Presidente e Tesoriere pro tempore: Concetta Masiello
Vicepresidente: Luca Filiberti
Vicepresidente: Martino Pidone
Segretario: Alberto Guenzani
Referente comunicazione, rapporto Soci e gestione Mostre: Ida D’Angelo
Referente O.L.P. Servizio Civile: Giorgio Luini
Gestione Pentola e Magazzino: Damiano Vitale e Norberto Rech
Consigliere: Maura Storelli
In un clima collaborativo e sereno, il nuovo gruppo dirigente ha mostrato fin da subito spirito di squadra e disponibilità a lavorare in sinergia per valorizzare eventi, tradizioni e patrimonio culturale locale.
Le parole della neoeletta
«Finalmente la tanto attesa svolta nel Direttivo di Pro Loco Gallarate – ha dichiarato la neopresidente Concetta Masiello a margine della votazione –. Alla presidenza arriva una quota rosa, un segnale importante di cambiamento e apertura. Ringrazio tutti per la fiducia: la gestione sarà collegiale, perché solo con il contributo di tutti si può davvero rilanciare il ruolo della Pro Loco sul territorio. Vista la grande disponibilità e l’entusiasmo del nuovo direttivo, i presupposti per fare bene ci sono tutti».
Prossimi passi saranno la pianificazione delle attività per il 2026 e il consolidamento dei rapporti con le realtà culturali e associative della città.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
barbara zanchin su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.