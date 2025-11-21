Varese News

Credito cooperativo al forum di Trento giovani e futuro in movimento

Il forum nazionale a Trento mette al centro il dialogo tra generazioni

Dal 21 al 23 novembre Trento ospita il 15° Forum nazionale delle giovani socie e dei giovani soci del credito cooperativo, promosso da Federcasse in collaborazione con la Federazione Trentina della cooperazione e i giovani cooperatori trentini. “CambiaMENTI che uniscono: un ponte tra generazioni” è il tema scelto per un’edizione dedicata al ruolo dei giovani nelle Banche di Credito Cooperativo e alla costruzione di una cooperazione intergenerazionale capace di coniugare tradizione e innovazione, trasformando proposte e richieste in impegni concreti per l’intero sistema.

Il programma riunisce a Trento quasi 400 partecipanti da tutta Italia, coinvolti in lezioni, laboratori, momenti di approfondimento, visite guidate e attività culturali. Tra i relatori attesi Elsa Fornero, già ministra del Lavoro e docente di Economia Politica all’Università di Torino, che dialogherà con una rappresentanza di giovani sui temi dell’intergenerazionalità, con particolare attenzione alle dinamiche politiche, economiche e previdenziali.

Sabato 22 novembre è prevista una sessione di confronto con le rappresentanze imprenditoriali giovanili di Confartigianato, Confindustria, Confcooperative, Giovani Albergatori del Trentino e Confcommercio Imprese per l’Italia. Domenica 23 novembre, invece, spazio alle testimonianze di alcune esperienze cooperative “d’impatto”, espressioni del territorio. L’edizione 2025 coincide con il 130° anniversario della Federazione Trentina della Cooperazione, organismo che rappresenta le molteplici realtà imprenditoriali cooperative del territorio e da sempre svolge un ruolo chiave nello sviluppo economico e sociale della provincia autonoma.

Il movimento dei giovani del Credito Cooperativo conta oggi oltre 172 mila socie e soci under 30, con 72 Gruppi Giovani attivi nelle Bcc. La rete nazionale è organizzata in una Consulta composta da due rappresentanti per ogni Gruppo e in un Comitato di Coordinamento nazionale; il Presidente dei Giovani Soci e Socie siede inoltre nel Consiglio Nazionale di Federcasse

Pubblicato il 21 Novembre 2025
