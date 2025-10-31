Da Ozzy Osbourne a Michael Jackson, a Castronno un Halloween da brivido sulle note dei grandi successi

Sessanta canzoni, quattro squadre e costumi da brivido per celebrare insieme la notte più terrificante dell’anno. Venerdì 31 ottobre, la sera di Halloween, a Materia si è disputata un’edizione speciale dell’Aperisong, tutta dedicata alle canzoni e alle colonne sonore che hanno fatto venire la pelle d’oca a intere generazioni.

Dalla voce graffiante di Ozzy Osbourne all’indimenticabile Thriller Michael Jackson, i concorrenti (ovviamente in costume) hanno messo alla prova la loro conoscenza musicale per cercare di indovinare più canzoni possibili il più in fretta possibile.

Tanta musica, un mucchio di divertimento e un po’ di sano agonismo: le ricette per una bella serata diversa dal solito. Alla fine, il titolo di campioni se lo sono aggiudicati i concorrenti della squadra blu: una vittoria conquistata per una manciata di punti, ma abbastanza per mettere le mani sull’ambitissimo premio: le tradizionali caramelle di Halloween.

Alla fine, però, tutti hanno lasciato l’Aperisong soddisfatti e entusiasti. E tornando a casa, sicuramente qualcuno avrà canticchiato le sue canzoni preferite della serata, tratte dalla playlist che si può ascoltare a qui: