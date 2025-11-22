Da Travedona Monate al Gialappa’s Show: Clara Soccini co-conduttrice in prima serata su TV8
L’artista varesina, reduce dal successo di Sanremo 2024 e da una carriera musicale in crescita, sarà al fianco del Mago Forest nella puntata di lunedì 24 novembre
Clara Soccini torna in tv e lo fa da protagonista. Lunedì 24 novembre, la giovane cantante originaria di Travedona Monate sarà la co-conduttrice della sesta puntata del Gialappa’s Show, in onda in prima serata su TV8 alle 21:30. Ad affiancarla sul palco ci sarà il Mago Forest, con la consueta regia dissacrante della Gialappa’s Band.
Clara è un volto ormai familiare per il grande pubblico: attrice nella serie Mare Fuori, protagonista all’ultimo Festival di Sanremo con il brano Diamanti grezzi, artista musicale tra le più promettenti della nuova scena pop italiana. A soli 24 anni, sta costruendo un percorso trasversale tra musica, tv e moda.
Un altro traguardo per la cantante varesina
Cresciuta a Travedona Monate, Clara ha iniziato la carriera come modella e content creator. È con la musica, però, che ha trovato la sua cifra personale, con uno stile che mescola pop, r’n’b e scrittura intima. Dopo i primi successi sui social, l’ingresso nella serie Mare Fuori le ha dato visibilità nazionale, ma è stata l’esibizione sul palco dell’Ariston a consacrarla, aprendo una nuova fase della sua carriera.
La partecipazione al Gialappa’s Show come co-conduttrice è dunque un ulteriore passo avanti: Clara non sarà ospite, ma sarà parte integrante dello spettacolo, coinvolta nella conduzione e nei momenti comici del programma.
Comicità e leggerezza con la Gialappa’s Band
Il Gialappa’s Show è tornato in tv con la sua formula inconfondibile fatta di satira, doppiaggi assurdi, sketch improvvisati e la conduzione fuori campo degli storici autori. La presenza di Clara darà alla puntata un tocco fresco e contemporaneo, mescolando musica, tv e ironia.
L’appuntamento è per lunedì 24 novembre alle 21:30 su TV8, in prima visione. Un’occasione speciale per vedere una giovane artista del nostro territorio brillare sotto i riflettori.
