Due ragazzine investite da un autobus di linea di fronte al Comune di Varese, feriti anche alcuni passeggeri
Sei persone sono state coinvolte e prese in carico dal personale sanitario: tre minorenni e tre donne adulte. I soccorritori hanno operato con codici giallo e verde, e nessuna delle persone ferite risulta in pericolo di vita
Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, in via Luigi Sacco a Varese, proprio di fronte al palazzo comunale, dove un pullman di linea urbana ha investito due ragazze minorenni di 15 e 16 anni. Le giovani hanno riportato contusioni e traumi, ma le loro condizioni non risultano gravi.
L’incidente è avvenuto intorno alle 14 lungo la corsia in direzione Belforte e ha coinvolto un mezzo della linea urbana N. Secondo le prime informazioni, il bus – nel tentativo di frenare per evitare l’impatto – ha causato un brusco arresto che ha provocato alcune contusioni anche tra i passeggeri a bordo.
Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso inviati dalla SOREU dei Laghi: quattro ambulanze della Croce Rossa di Varese, Gavirate e Valceresio, oltre a un mezzo di soccorso avanzato. In totale, sei persone sono state coinvolte e prese in carico dal personale sanitario: tre minorenni e tre donne adulte. I soccorritori hanno operato con codici giallo e verde, e nessuna delle persone ferite risulta in pericolo di vita.
Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Varese, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Secondo le prime ipotesi, il bus stava transitando regolarmente in direzione Belforte quando le ragazze avrebbero attraversato la carreggiata: resta però da chiarire se si trovassero sulle strisce pedonali o meno.
La circolazione lungo via Sacco ha subito rallentamenti per circa un’ora, con la chiusura parziale della corsia in direzione sud per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Bustocco-71 su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.