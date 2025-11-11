Due ragazzine investite da un autobus di linea di fronte al Comune di Varese, feriti anche alcuni passeggeri

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi, martedì 11 novembre, in via Luigi Sacco a Varese, proprio di fronte al palazzo comunale, dove un pullman di linea urbana ha investito due ragazze minorenni di 15 e 16 anni. Le giovani hanno riportato contusioni e traumi, ma le loro condizioni non risultano gravi.

L’incidente è avvenuto intorno alle 14 lungo la corsia in direzione Belforte e ha coinvolto un mezzo della linea urbana N. Secondo le prime informazioni, il bus – nel tentativo di frenare per evitare l’impatto – ha causato un brusco arresto che ha provocato alcune contusioni anche tra i passeggeri a bordo.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i mezzi di soccorso inviati dalla SOREU dei Laghi: quattro ambulanze della Croce Rossa di Varese, Gavirate e Valceresio, oltre a un mezzo di soccorso avanzato. In totale, sei persone sono state coinvolte e prese in carico dal personale sanitario: tre minorenni e tre donne adulte. I soccorritori hanno operato con codici giallo e verde, e nessuna delle persone ferite risulta in pericolo di vita.

Polizia stradale al lavoro per ricostruire la dinamica

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Varese, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’investimento. Secondo le prime ipotesi, il bus stava transitando regolarmente in direzione Belforte quando le ragazze avrebbero attraversato la carreggiata: resta però da chiarire se si trovassero sulle strisce pedonali o meno.

La circolazione lungo via Sacco ha subito rallentamenti per circa un’ora, con la chiusura parziale della corsia in direzione sud per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi tecnici.