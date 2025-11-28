Due storie per allietarvi il weekend con Paolo e Elda su Radio Materia

Il cuore pulsante del volontariato in Valcuvia e la storia di rinascita dal buio del carcere ad un lavoro, passando per la salvezza dei libri. I due appuntamenti pomeridiani in diretta su Radio Materia vogliono lasciarvi al vostro fine settimana con pensieri positivi e qualche speranza in più in un mondo migliore.

Ore 16,30 Soci All Time

Appuntamento con la trasmissione dedicata alle associazioni, realizzata in collaborazione con CSV Insubria, che vedrà come ospite Elda Maria Gritti, colonna portante di Ascovova. Si tratta di un’associazione territoriale nata con il principale obiettivo di coordinare i volontari singoli o appartenenti ad associazioni ODV e APS presenti nel territorio della Valcuvia che rivolgono il loro operato a persone in difficoltà.

Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto

Una bella storia a lieto fine, iniziata con le manette al rientro in Italia e finita nel centro logistico di un’importante catena di supermercati della provincia, passando dai libri della nostra biblioteca di Materia. Paolo Asperi è tornato a trovarci per raccontarci come sta proseguendo il suo percorso di reinserimento sociale e lavorativo dopo gli anni di carcere scontati a Busto Arsizio. La sua storia è un esempio di come il carcere possa e debba diventare un luogo che, oltre a punire, deve anche favorire il rientro in società. Solo così ci guadagnano tutti.

Come contattarci

Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.

Per ascoltarci

www.radiomateria.it

www.varesenews.it/radio-materia/

App: Radio Garden o Tune In

ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE