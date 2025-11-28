Due storie per allietarvi il weekend con Paolo e Elda su Radio Materia
Elda Maria Gritti ci racconterà Ascovova e l'importanza di questa associazione in Valcuvia mentre Paolo Asperi ci accompagnerà nel suo percorso dal carcere al lavoro, passando per i libri che l'hanno salvato
Il cuore pulsante del volontariato in Valcuvia e la storia di rinascita dal buio del carcere ad un lavoro, passando per la salvezza dei libri. I due appuntamenti pomeridiani in diretta su Radio Materia vogliono lasciarvi al vostro fine settimana con pensieri positivi e qualche speranza in più in un mondo migliore.
Ore 16,30 Soci All Time
Appuntamento con la trasmissione dedicata alle associazioni, realizzata in collaborazione con CSV Insubria, che vedrà come ospite Elda Maria Gritti, colonna portante di Ascovova. Si tratta di un’associazione territoriale nata con il principale obiettivo di coordinare i volontari singoli o appartenenti ad associazioni ODV e APS presenti nel territorio della Valcuvia che rivolgono il loro operato a persone in difficoltà.
Ore 18 Chi l’avrebbe mai detto
Una bella storia a lieto fine, iniziata con le manette al rientro in Italia e finita nel centro logistico di un’importante catena di supermercati della provincia, passando dai libri della nostra biblioteca di Materia. Paolo Asperi è tornato a trovarci per raccontarci come sta proseguendo il suo percorso di reinserimento sociale e lavorativo dopo gli anni di carcere scontati a Busto Arsizio. La sua storia è un esempio di come il carcere possa e debba diventare un luogo che, oltre a punire, deve anche favorire il rientro in società. Solo così ci guadagnano tutti.
Come contattarci
Ascoltateci e inviateci suggerimenti per nuove storie di persone o associazioni al 3534848857 (whatsapp) oppure scrivendo a radiomateriavn@gmail.com.
Per ascoltarci
www.varesenews.it/radio-materia/
App: Radio Garden o Tune In
ASCOLTA LE REPLICHE E NON DIMENTICARE DI METTERE UN LIKE SE VI SONO PIACIUTE
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.