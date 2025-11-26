Face to Face: corso intensivo di dissezione anatomica e chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo

ASST Sette Laghi, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, promuove Face to Face, un percorso formativo di eccellenza dedicato alla dissezione anatomica e alla chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo.

L’iniziativa, rivolta a specialisti e specializzandi delle discipline di Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Oftalmologia e Neurochirurgia, si propone di consolidare competenze avanzate e aggiornate, favorendo una crescita professionale altamente qualificata.

Il corso si svolge dal 24 al 26 novembre nel laboratorio HNS&FDRc dell’Università dell’Insubria, riconosciuto a livello nazionale per la sua eccellenza nel campo della dissezione del distretto testa-collo. L’utilizzo di preparati anatomici freschi consentirà ai partecipanti di svolgere direttamente le principali procedure ricostruttive ed estetiche del volto, con un focus su lembi random e assiali, rinoplastica open, ricostruzione nasale, oculoplastica e tecniche di rianimazione del facciale.

Il programma, pensato per garantire il massimo rigore scientifico e metodologico, prevede sessioni teoriche di approfondimento integrate da attività pratiche hands-on strutturate in modalità step-by-step. Ogni tavolo di lavoro sarà supervisionato da una faculty di elevata qualificazione, assicurando un apprendimento guidato, strutturato e allineato ai più elevati standard formativi.

Preziosa è stata la collaborazione di giovani specialisti e Medici Specializzandi delle due scuole coinvolte, in particolare la dott.ssa Sara Matarazzo, il dott. Ferruccio Paganini, la dott.ssa Beatrice Corsini e il dott. Giorgio Sileo.

La direzione scientifica è affidata al Prof. Maurizio Bignami (FACS), Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria e Direttore della S.C. ORL dell’Ospedale di Circolo (ASST Sette Laghi), al Prof. Dimitri Rabbiosi, Professore Associato di Chirurgia Maxillo-Facciale e Direttore della S.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale di Circolo di Varese, e al Prof. Luigi Valdatta (FEBOPRAS), Professore Ordinario di Chirurgia Plastica e Direttore della S.C. di Chirurgia Plastica della medesima Azienda Socio Sanitaria Territoriale.

La loro leadership accademica e clinica conferma il prestigio dell’iniziativa e il suo posizionamento tra i percorsi formativi più qualificanti nel panorama nazionale.

(Nella foto, i professori Bignami, a sinistra, e Valdatta )