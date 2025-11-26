Face to Face: corso intensivo di dissezione anatomica e chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo
Il corso si svolge dal 24 al 26 novembre nel laboratorio HNS&FDRc dell’Università dell’Insubria, riconosciuto a livello nazionale per la sua eccellenza nel campo
ASST Sette Laghi, in collaborazione con l’Università degli Studi dell’Insubria, promuove Face to Face, un percorso formativo di eccellenza dedicato alla dissezione anatomica e alla chirurgia ricostruttiva del distretto testa-collo.
L’iniziativa, rivolta a specialisti e specializzandi delle discipline di Chirurgia Plastica, Otorinolaringoiatria, Chirurgia Maxillo-Facciale, Oftalmologia e Neurochirurgia, si propone di consolidare competenze avanzate e aggiornate, favorendo una crescita professionale altamente qualificata.
Il corso si svolge dal 24 al 26 novembre nel laboratorio HNS&FDRc dell’Università dell’Insubria, riconosciuto a livello nazionale per la sua eccellenza nel campo della dissezione del distretto testa-collo. L’utilizzo di preparati anatomici freschi consentirà ai partecipanti di svolgere direttamente le principali procedure ricostruttive ed estetiche del volto, con un focus su lembi random e assiali, rinoplastica open, ricostruzione nasale, oculoplastica e tecniche di rianimazione del facciale.
Il programma, pensato per garantire il massimo rigore scientifico e metodologico, prevede sessioni teoriche di approfondimento integrate da attività pratiche hands-on strutturate in modalità step-by-step. Ogni tavolo di lavoro sarà supervisionato da una faculty di elevata qualificazione, assicurando un apprendimento guidato, strutturato e allineato ai più elevati standard formativi.
Preziosa è stata la collaborazione di giovani specialisti e Medici Specializzandi delle due scuole coinvolte, in particolare la dott.ssa Sara Matarazzo, il dott. Ferruccio Paganini, la dott.ssa Beatrice Corsini e il dott. Giorgio Sileo.
La direzione scientifica è affidata al Prof. Maurizio Bignami (FACS), Professore Ordinario di Otorinolaringoiatria e Direttore della S.C. ORL dell’Ospedale di Circolo (ASST Sette Laghi), al Prof. Dimitri Rabbiosi, Professore Associato di Chirurgia Maxillo-Facciale e Direttore della S.S.D. di Chirurgia Maxillo-Facciale dell’Ospedale di Circolo di Varese, e al Prof. Luigi Valdatta (FEBOPRAS), Professore Ordinario di Chirurgia Plastica e Direttore della S.C. di Chirurgia Plastica della medesima Azienda Socio Sanitaria Territoriale.
La loro leadership accademica e clinica conferma il prestigio dell’iniziativa e il suo posizionamento tra i percorsi formativi più qualificanti nel panorama nazionale.
(Nella foto, i professori Bignami, a sinistra, e Valdatta )
