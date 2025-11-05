Varese News

Furti in Valcuvia, il sindaco di Cocquio Trevisago Danilo Centrella invita alla prudenza

Dopo alcune segnalazioni di tentativi di furto nei Comuni vicini, l’Amministrazione comunale rafforza i controlli e richiama i cittadini alla collaborazione e all’attenzione quotidiana: “La sicurezza è un impegno di tutti”

In seguito a diversi episodi di tentativi di intrusione registrati nei Comuni limitrofi, il Comune di Cocquio Trevisago ha diffuso un avviso alla cittadinanza per invitare tutti alla massima prudenza e collaborazione.

Il sindaco Danilo Centrella, in un messaggio rivolto ai residenti, sottolinea che la sicurezza del territorio è un obiettivo condiviso e che ciascuno può contribuire con piccoli, ma fondamentali, gesti di attenzione.

Negli ultimi giorni, l’Amministrazione ha potenziato la rete di videosorveglianza, intensificato l’attività della Polizia Locale e rafforzato il coordinamento con i volontari di vigilanza attiva e con i gruppi di Controllo del Vicinato.

Tuttavia – precisa Centrella – «la sicurezza è più efficace se ognuno fa la propria parte».
Tra le raccomandazioni principali figurano:

  • chiudere porte e finestre anche in caso di brevi assenze;

  • illuminare gli accessi esterni e utilizzare timer o luci crepuscolari;

  • evitare di condividere sui social informazioni su orari o periodi di assenza;

  • prestare attenzione a finti tecnici o venditori, chiedendo sempre un tesserino identificativo;

  • segnalare tempestivamente movimenti o veicoli sospetti annotando targa, modello e direzione;

  • collaborare con i vicini e i referenti del Controllo del Vicinato.

In caso di emergenza, la raccomandazione è di non intervenire direttamente, ma di chiamare subito il 112, Numero Unico per le Emergenze. Per segnalazioni non urgenti, i cittadini possono invece contattare la Polizia Locale negli orari di servizio.

«Solo attraverso attenzione, prudenza e collaborazione reciproca – conclude il sindaco – possiamo mantenere Cocquio Trevisago un luogo sicuro e protetto per tutti»

Pubblicato il 05 Novembre 2025
