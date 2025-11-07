Varese News

Gallarate celebra domenica la Festa dell’Unità Nazionale

Domenica 9 novembre il corteo dal Cimitero al Monumento ai Caduti di piazza San Lorenzo

La città di Gallarate celebra la Festa dell’Unità Nazionale – Giornata delle Forze Armate, un appuntamento di grande significato civile e storico che commemora il 107° Anniversario della Vittoria e il compimento dell’Unità nazionale. L’evento, dedicato alla memoria e al ricordo dei Caduti per la Patria, si svolgerà domenica 9 novembre 2025.

L’intera comunità è invitata a partecipare a questa solenne giornata, che vedrà le Autorità Comunali e le Associazioni Combattentistiche e d’Arma unite per rendere omaggio ai valori di coesione e libertà.

La cerimonia avrà inizio alle ore 10.00 con il ritrovo dei partecipanti e la formazione del corteo presso il Cimitero Centrale di Gallarate, con la deposizione delle corone d’alloro. Questo gesto simbolico avverrà al Sacrario dei Caduti e alla Tomba dei Partigiani situati presso il Cimitero Urbano. La deposizione sarà curata da una Delegazione ufficiale dell’Amministrazione Comunale insieme ai rappresentanti delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.

Conclusa la deposizione, si procederà alla il corteo che sfilerà lungo un percorso prestabilito, arricchito dalla partecipazione e dall’accompagnamento musicale del Corpo Musicale “La Concordia”. Il tragitto avrà inizio da viale Milano (partendo di fronte all’ingresso del cimitero), per poi proseguire nelle vie cittadine, fino al Monumento ai Caduti di piazza Risorgimento.

La giornata del 4 novembre è stata celebrata anche martedì con la cerimonia e il corteo a Cedrate, dove la ricorrenza è particolarmente sentita.

Il ricordo del 4 novembre Gallarate. Contro la “legittimazione della violenza e del sopruso”

Pubblicato il 07 Novembre 2025
