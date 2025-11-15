Giovani talenti di Varese: i Licei Manzoni e Frattini si uniscono per un evento di Arte e Musica
Nel pomeriggio di domani, domenica 16 novembre, dalle 15:30, si terrà presso l’Auditorium del Civico Liceo Musicale Riccardo Malipiero un evento, organizzato con l’Associazione Amici della LIRICA “Francesco Tamagno”, dal titolo “Arte e Musica, giovani talenti di Varese”.
Protagonisti saranno gli allievi ed ex allievi del Liceo Musicale Manzoni, che eseguiranno brani vocali e strumentali, spaziando dalla musica classica al cantautorato italiano e gli studenti della classe 4’H indirizzo scenografia del Liceo Artistico Angelo Frattini, i quali esporranno alcune loro opere artistiche.
Un’occasione speciale che riesce ad avvicinare due realtà scolastiche varesine, dando voce e spazio al talento e alle idee dei ragazzi, regalando la possibilità di partecipare e conoscere la loro arte a tutta la cittadinanza.
