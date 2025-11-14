Giovanni Ardemagni e il teatro nelle scuole a “La materia del Giorno”

Perché portare il teatro nelle scuole? E quali sono i vantaggi di vivere il teatro non solo come spettatori ma anche come protagonisti sulla scena?

Giovanni Ardemagni è un attore e formatore teatrale che, da anni, porta il mondo del teatro nelle scuole, offrendo corsi e laboratori destinati a bambini e ragazzi. Con un approccio che mette al centro il gioco scenico, l’improvvisazione e la comunicazione verbale e non verbale, Ardemagni conduce i partecipanti in quel luogo magico dove diversi linguaggi si intrecciano, permettendo a chi partecipa di esprimere se stesso in modo libero e creativo.

Un approccio al teatro che aiuta a sviluppare la fantasia e a trovare veicoli di espressione innovativi, favorendo non solo la crescita personale a tutte le età, ma anche lo sviluppo di competenze sociali: collaborare con i compagni, lavorare in gruppo e mettersi alla prova sono aspetti fondamentali del percorso teatrale proposto da Ardemagni. Inoltre, l’improvvisazione stimola la capacità di adattamento e reazione, qualità che saranno utili anche al di fuori del contesto scolastico.

Di questo e di molto altro parleremo con lui venerdì 14 novembre alle 16 in una nuova puntata della trasmissione “La Materia del Giorno” che potrete seguire in diretta sui social di Varesenews.