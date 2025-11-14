Varese News

Giovanni Ardemagni e il teatro nelle scuole a “La materia del Giorno”

Venerdì 14 novembre alle 16 nella trasmissione "La Materia del Giorno" parleremo del valore educativo del teatro e delle competenze che "fare teatro" permette di acquisire a bambini e ragazzi

Giovanni Ardemagni - Attore

Perché portare il teatro nelle scuole? E quali sono i vantaggi di vivere il teatro non solo come spettatori ma anche come protagonisti sulla scena?

Giovanni Ardemagni è un attore e formatore teatrale che, da anni, porta il mondo del teatro nelle scuole, offrendo corsi e laboratori destinati a bambini e ragazzi. Con un approccio che mette al centro il gioco scenico, l’improvvisazione e la comunicazione verbale e non verbale, Ardemagni conduce i partecipanti in quel luogo magico dove diversi linguaggi si intrecciano, permettendo a chi partecipa di esprimere se stesso in modo libero e creativo.

Un approccio al teatro che aiuta a sviluppare la fantasia e a trovare veicoli di espressione innovativi, favorendo non solo la crescita personale a tutte le età, ma anche lo sviluppo di competenze sociali: collaborare con i compagni, lavorare in gruppo e mettersi alla prova sono aspetti fondamentali del percorso teatrale proposto da Ardemagni. Inoltre, l’improvvisazione stimola la capacità di adattamento e reazione, qualità che saranno utili anche al di fuori del contesto scolastico.

Di questo e di molto altro parleremo con lui venerdì 14 novembre alle 16 in una nuova puntata della trasmissione “La Materia del Giorno” che potrete seguire in diretta sui social di Varesenews.

Tutti gli appuntamenti di novembre a “La Materia del Giorno”

Vuoi partecipare come pubblico alla registrazione de La Materia del Giorno? Iscriviti a questo form: https://form.jotform.com/252194473427057

14 Novembre 2025
