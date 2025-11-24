Gli amici ricordano Omar Zin con una camminata a Tornavento

Una passeggiata per ricordare chi è sempre stato vicino e ora non c’è più. Domenica 23 novembre a Tornavento, la meravigliosa frazione di Lonate Pozzolo affacciata sul Ticino, gli amici di Omar Zin si sono ritrovati per percorrere insieme una breve camminata nei luoghi che amava a cinque mesi da quel tragico incidente che gli portò via la vita durante un viaggio in moto in Romania.

Galleria fotografica La passeggiata a Tornavento in ricordo di Omar Zin 4 di 4

Una passeggiata non organizzata ma nata spontaneamente grazie al passaparola «proprio come era nello stile di Omar», spiegano i suoi amici. Un momento emozionante per le circa cento persone – grandi e piccole – che hanno voluto ricordare il loro amico scomparso trascorrendo in compagnia una domenica mattina di sole.

«Omar – racconta Luisa De Angelis, una delle amiche che ha lanciato l’idea della camminata – era una persona spettacolare, sempre gioiosa alla quale piaceva stare vicino alla gente. Amava la vita, gli animali e i viaggi. Chi lo ha conosciuto, può dire solo cose belle su di lui».

La passeggiata di Tornavento è stata anche il modo con cui gli amici di Omar hanno cercato di trovare un significato nel dolore e provare a fare del bene. Le offerte raccolte dai partecipanti saranno infatti donate in beneficienza a un’associazione che gestisce un orfanatrofio in Kenya: paese in cui Omar aveva lasciato un pezzo della sua anima.