Gli amici ricordano Omar Zin con una camminata a Tornavento
Una passeggiata per tenere viva la memoria del loro amico scomparso troppo presto durante un viaggio in moto e raccogliere fondi per aiutare un orfanatrofio in Kenya
Una passeggiata per ricordare chi è sempre stato vicino e ora non c’è più. Domenica 23 novembre a Tornavento, la meravigliosa frazione di Lonate Pozzolo affacciata sul Ticino, gli amici di Omar Zin si sono ritrovati per percorrere insieme una breve camminata nei luoghi che amava a cinque mesi da quel tragico incidente che gli portò via la vita durante un viaggio in moto in Romania.
Una passeggiata non organizzata ma nata spontaneamente grazie al passaparola «proprio come era nello stile di Omar», spiegano i suoi amici. Un momento emozionante per le circa cento persone – grandi e piccole – che hanno voluto ricordare il loro amico scomparso trascorrendo in compagnia una domenica mattina di sole.
«Omar – racconta Luisa De Angelis, una delle amiche che ha lanciato l’idea della camminata – era una persona spettacolare, sempre gioiosa alla quale piaceva stare vicino alla gente. Amava la vita, gli animali e i viaggi. Chi lo ha conosciuto, può dire solo cose belle su di lui».
La passeggiata di Tornavento è stata anche il modo con cui gli amici di Omar hanno cercato di trovare un significato nel dolore e provare a fare del bene. Le offerte raccolte dai partecipanti saranno infatti donate in beneficienza a un’associazione che gestisce un orfanatrofio in Kenya: paese in cui Omar aveva lasciato un pezzo della sua anima.
