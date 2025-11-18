Gorla Minore, brucia un camion della raccolta rifiuti
Le fiamme sviluppate intorno alle 6,30 di martedì mattina. Non ci sarebbero feriti
Un incendio ha distrutto un furgone per la raccolta della spazzatura a Gorla Minore, nei pressi del parco cittadino di via Roma, non lontano dal municipio cittadino. (foto di Valeria Macchi)
Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 6,30 di martedì mattina (18 novembre): l’allarme è stato dato ai vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni non risultano persone ferite.
Non si conoscono attualmente i motivi che hanno originato il rogo.
Articolo aggiornato alle 8.35.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.