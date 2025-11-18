Gorla Minore, brucia un camion della raccolta rifiuti

Un incendio ha distrutto un furgone per la raccolta della spazzatura a Gorla Minore, nei pressi del parco cittadino di via Roma, non lontano dal municipio cittadino. (foto di Valeria Macchi)

Le fiamme si sono sviluppate intorno alle 6,30 di martedì mattina (18 novembre): l’allarme è stato dato ai vigili del Fuoco che sono intervenuti per spegnere le fiamme. Secondo le prime informazioni non risultano persone ferite.

Non si conoscono attualmente i motivi che hanno originato il rogo.

Articolo aggiornato alle 8.35.