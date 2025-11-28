I residenti delle case Aler di via Allende a Gallarate: “Cadono calcinacci dai piani alti, servono interventi urgenti”

Ci sono volute due settimane per far arrivare il tecnico, poi l’ascensore è ripartito «nel giro di tre minuti». È stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, per gli abitanti delle case Aler di via Allende 4, che chiedono più attenzione e che soprattutto chiedono ora un intervento alle superfici esterne del condominio: «Qui cadono calcinacci che pesano chili, che arrivano a volte anche dal quinto piano».

Nel quartiere di Madonna in Campagna, il complesso Aler di via Allende è abitato da una comunità coesa, il condominio è ordinato ma emergono problemi che non possono affrontare da soli. L’ultimo episodio – quattordici giorni senza ascensore, «il quarto guasto nel giro di un anno» – ha esasperato l’umore dei residenti, molti dei quali convivono con problemi di salute o difficoltà motorie. «Non chiediamo interventi per il cancello rotto o per piccoli inconvenienti – spiegano – sappiamo bene che si tratta di case popolari e che non è che possiamo pretendere» dice un residente che ci ha contattato dopo essersi confrontato con il sindacato inquilini Sunia. «Ma quando è in gioco la sicurezza non si può scherzare».

“Calcinacci che cadono dal quinto piano”

Le criticità riguardano soprattutto le facciate: da tempo si registrano distacchi di intonaco e pezzi di cemento che, secondo gli abitanti, possono raggiungere dimensioni e peso tali da rappresentare un pericolo concreto. Una residente ricorda un episodio che l’ha segnata: «Una volta è caduto un pezzo di cemento che ha rischiato di colpire mio nipote. Poi sono venuti a picconare qua e là dove c’erano le parti pericolanti, ma il problema non è stato risolto».

In primavera erano intervenuti anche i vigili del fuoco, chiamati per verificare la stabilità dei rivestimenti esterni. Dopo il sopralluogo, riferiscono i residenti, Aler aveva appuno inviato un tecnico per rimuovere alcune porzioni di intonaco, senza però procedere a un intervento strutturale più approfondito.

La presenza di ampie porzioni di intonaco mancanti è evidente, in un paio di punti compaiono addirittura i mattoni, perché l’intero rivestimento è precipitato di sotto. Durante un giro di “controllo” vediamo sull’erba un pezzo di intonaco che pesa almeno un chilo, “rimbalzato” dopo la caduta (altri pezzi, risalenti a precedenti cadute, sono raccolti in un angolo).

«Se cadono dall’altezza del primo piano non succede granché, ma se cadono dall’alto possono veramente far male» insistono i residenti. Che mostrano anche un balcone del condominio puntellato, sulla scala E: «L’hanno puntellato perché l’appartamento è tutto pieno di infiltrazioni, anche all’interno» dicono mostrando le foto.

Ascensore fermo e difficoltà per chi ha problemi di salute

La questione dell’ascensore ha rappresentato un ulteriore punto critico. Nel palazzo vivono diverse persone anziane o con patologie che rendono complicato affrontare le scale. «Mio marito ha avuto un ictus – spiega una signora – deve andare a Somma Lombardo per le terapie di riabilitazione ed essendo diabetico deve recarsi anche al centro antidiabetico. Per portarlo giù l’altro giorno ci siamo messi in quattro».

Un altro residente racconta: «Ci sono persone che usano le bombole d’ossigeno, altre che non sono autonome. Quattordici giorni senza ascensore sono un problema serio, non una seccatura».

«Ci hanno detto che era un atto vandalico, ma non è così, qui non ci sono atti vandalici perché siamo persone perbene e stiamo attenti. Sa cosa succede? Quando salgono le persone in sedia a rotelle, che sono anche più di una, a volte le porte scattano e urtano le sedie a rotelle. Di solito non succede niente, ma a volte si blocca». L’intervento secondo i residenti ha richiesto molto: «Ci hanno detto che mancava un pezzo ma poi il tecnico quando alla fine è arrivato ha messo a posto in tre minuti».

La piccola comunità di via Allende 4 chiede ora che Aler apra un confronto e avvii lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza delle facciate. «Non vogliamo creare problemi – ribadiscono – ma vivere in condizioni sicure è un diritto. E dopo tanti episodi, non possiamo più accontentarci di soluzioni temporanee». C’è anche chi vive qui da decenni e ricorda un passato diverso: «Un tempo intervenivano con più rapidità. Oggi sembra tutto più complicato».