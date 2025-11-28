Varese News

Varese Laghi

I sapori della Cooperativa San Luigi deliziano Materia

Con la loro abilità in cucina e accoglienza in sala, i professionisti della cooperativa hanno dato una nota di gusto alla serata dedicata al libro fotografico “Nature” di Paola Margnini

cooperativa san luigi

Gli ospiti che venerdì 28 novembre hanno partecipato alla presentazione del libro fotografico Nature di Paola Margnini hanno potuto gustare l’aperitivo realizzato e servito dalle mani sapienti dei professionisti della Cooperativa San Luigi.

Una nota di gusto, che ha reso ancora più squisita una serata speciale in cui si è parlato di impresa, storia, territorio, ma soprattutto di arte e fotografia grazie agli scatti di Paola Margnini trasformati in un’opera che si può toccare grazie al contributo dell’azienda Italiana Ponti Radio (IPR).

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.