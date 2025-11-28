I sapori della Cooperativa San Luigi deliziano Materia
Con la loro abilità in cucina e accoglienza in sala, i professionisti della cooperativa hanno dato una nota di gusto alla serata dedicata al libro fotografico “Nature” di Paola Margnini
Gli ospiti che venerdì 28 novembre hanno partecipato alla presentazione del libro fotografico Nature di Paola Margnini hanno potuto gustare l’aperitivo realizzato e servito dalle mani sapienti dei professionisti della Cooperativa San Luigi.
Una nota di gusto, che ha reso ancora più squisita una serata speciale in cui si è parlato di impresa, storia, territorio, ma soprattutto di arte e fotografia grazie agli scatti di Paola Margnini trasformati in un’opera che si può toccare grazie al contributo dell’azienda Italiana Ponti Radio (IPR).
