I sapori della Cooperativa San Luigi deliziano Materia

Gli ospiti che venerdì 28 novembre hanno partecipato alla presentazione del libro fotografico Nature di Paola Margnini hanno potuto gustare l’aperitivo realizzato e servito dalle mani sapienti dei professionisti della Cooperativa San Luigi.

Una nota di gusto, che ha reso ancora più squisita una serata speciale in cui si è parlato di impresa, storia, territorio, ma soprattutto di arte e fotografia grazie agli scatti di Paola Margnini trasformati in un’opera che si può toccare grazie al contributo dell’azienda Italiana Ponti Radio (IPR).