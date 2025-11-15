Varese News

“Il futuro è qui”: l’AI protagonista a Villa Recalcati a Varese con esperti e istituzioni

L’Associazione Virtus promuove un dibattito sul ruolo dell’AI nei prossimi anni, con ospiti di rilievo e un confronto interdisciplinare. L'appuntamento è per venerdì 21 novembre

villa recalcati provincia di varese

L’intelligenza artificiale è ormai al centro della trasformazione del nostro tempo, e Varese le dedica una serata di approfondimento con la conferenza “Il futuro è qui: l’intelligenza artificiale che cambia il mondo”, promossa da Associazione Virtus. L’evento si terrà venerdì 21 novembre 2025 alle ore 20.30, presso la Sala Convegni Giorgio Ambrosoli di Villa Recalcati, sede della Provincia di Varese.

Un confronto tra istituzioni, esperti e imprese

La conferenza si propone di esplorare le ricadute dell’AI sui processi sociali, istituzionali ed economici, attraverso una pluralità di punti di vista.
Interverranno infatti esponenti del mondo politico, della cultura, del lavoro e dell’imprenditoria: Andrea Mascaretti, deputato e presidente dell’Intergruppo Parlamentare Space Economy, Francesca Caruso, assessore alla Cultura della Regione Lombardia, Luigi Ulgiati, vicesegretario generale UGL e membro del Comitato Economico e Sociale Europeo, Luisa Cazzaro, presidente della delegazione Lombardia di AIDDA ETS, Paola Lanza, avvocato e presidente di Donne Giuriste Italia – sezione di Varese.

Modera l’incontro Sarah Carlini, presidente dell’Associazione Virtus.

Pubblicato il 15 Novembre 2025
