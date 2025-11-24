Il presepe luminoso di Sesona riaccende la magia del Natale a Vergiate
L'istallazione realizzata da Luciano Bacchi anche questo Natale è pronta a regalare emozioni a grandi e piccoli durante tutto il periodo delle feste. Il 29 novembre l'inaugurazione
Il Natale è alle porte e a Sesona, la piccola località di Vergiate al confine con Sesto Calende, si riaccende il presepe luminoso di Luciano Bacchi. Sabato 29 novembre alle 17:15 nel cortile della cascina di famiglia in Via Brolo 2, ci sarà l’inaugurazione ufficiale dell’istallazione (quest’anno completamente rinnovata) che ogni anno attira centinaia di visitatori grandi e piccoli da ogni parte della provincia e oltre.
Un evento per celebrare insieme l’inizio delle feste sulle note dello zampognaro Mugno, con la partecipazione dell’amministrazione comunale e del parroco don Fabrizio, che sarà presente per la benedizione.
350 sagome dipinte a mano
Composto in totale da 350 sagome in “forest” (un materiale donato dalla ditta Gtv di Vergiate) dipinte a mano con una vernice speciale e illuminate da lampade uv, il presepe luminoso di Sesona è pronto a presentarsi al pubblico in una veste del tutto nuova, ma capace di regalare agli spettatori uno spettacolo ugualmente emozionante.
Disposto su una superficie di ben 60 metri quadri all’interno del cortile della cascina storica risalente al 1875, il presepe restituisce ai visitatori l’impressione di trovarsi nel vivo della scena: uno spazio sospeso nel tempo, lontano dalle preoccupazioni di tutti i giorni, dove trascorrere alcuni momenti di serenità in compagnia.
Quando visitare il presepe di Sesona
Il presepe si potrà visitare durante tutto il periodo delle festività natalizie fino al 6 gennaio 2026 dalle 17:15 alle 19:15 tutti i giorni esclusi 1, 2, 3, 9, 10, 15, 16, 17, 22 e 29 dicembre.
