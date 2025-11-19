Incendia sei auto in tre settimane: arrestato 40enne a Milano
Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Porta Ticinese, sono partite dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di via Renzo e Lucia
Lunedì sera la Polizia di Stato ha fermato un cittadino marocchino di 40 anni, ritenuto responsabile di una serie di incendi dolosi che, tra il 27 ottobre e il 16 novembre, hanno distrutto sei autovetture nel quartiere Promessi Sposi a Milano.
Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Porta Ticinese (nella foto), sono partite dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di via Renzo e Lucia. In occasione del primo rogo, le immagini hanno ripreso un uomo con un sacchetto di plastica avvicinarsi con atteggiamento sospetto alle auto in sosta; pochi istanti dopo il suo allontanamento, le vetture hanno preso fuoco.
Un secondo episodio, avvenuto il 2 novembre, ha visto il danneggiamento di altre due auto. Il 16 novembre, dopo un ulteriore duplice incendio, i poliziotti hanno individuato e fermato il presunto responsabile, ora sottoposto alle verifiche dell’autorità giudiziaria.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Alfaman su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.