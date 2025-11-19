Varese News

Incendia sei auto in tre settimane: arrestato 40enne a Milano

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Porta Ticinese, sono partite dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di via Renzo e Lucia

17 Nov 2025

Lunedì sera la Polizia di Stato ha fermato un cittadino marocchino di 40 anni, ritenuto responsabile di una serie di incendi dolosi che, tra il 27 ottobre e il 16 novembre, hanno distrutto sei autovetture nel quartiere Promessi Sposi a Milano.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Porta Ticinese (nella foto), sono partite dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di via Renzo e Lucia. In occasione del primo rogo, le immagini hanno ripreso un uomo con un sacchetto di plastica avvicinarsi con atteggiamento sospetto alle auto in sosta; pochi istanti dopo il suo allontanamento, le vetture hanno preso fuoco.

Un secondo episodio, avvenuto il 2 novembre, ha visto il danneggiamento di altre due auto. Il 16 novembre, dopo un ulteriore duplice incendio, i poliziotti hanno individuato e fermato il presunto responsabile, ora sottoposto alle verifiche dell’autorità giudiziaria.

Pubblicato il 19 Novembre 2025
