Incendia sei auto in tre settimane: arrestato 40enne a Milano

Lunedì sera la Polizia di Stato ha fermato un cittadino marocchino di 40 anni, ritenuto responsabile di una serie di incendi dolosi che, tra il 27 ottobre e il 16 novembre, hanno distrutto sei autovetture nel quartiere Promessi Sposi a Milano.

Le indagini, condotte dagli agenti del Commissariato Porta Ticinese (nella foto), sono partite dall’analisi delle telecamere di videosorveglianza di via Renzo e Lucia. In occasione del primo rogo, le immagini hanno ripreso un uomo con un sacchetto di plastica avvicinarsi con atteggiamento sospetto alle auto in sosta; pochi istanti dopo il suo allontanamento, le vetture hanno preso fuoco.

Un secondo episodio, avvenuto il 2 novembre, ha visto il danneggiamento di altre due auto. Il 16 novembre, dopo un ulteriore duplice incendio, i poliziotti hanno individuato e fermato il presunto responsabile, ora sottoposto alle verifiche dell’autorità giudiziaria.