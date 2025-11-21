Incendio a Groppello, il sindaco di Gavirate chiede ai cittadini di tenere le finestre chiuse
Le opere si spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Arpa sui risultati delle analisi: “Valori anomali nell'aria". Attivato un Centro operativo comunale di protezione civile
Finestre chiuse a Groppello e Oltrona al lago. Panni stesi all’aperto da ritirare: meglio non rischiare. Poi i consigli alle educatrici dell’asilo di Oltrona: attività di gioco dei bambini “solo al chiuso”. Odore persistente di bruciato nell’aria, a seconda di dove soffia il vento.
È stata una nottata difficile quella appena passata a Gavirate dove intorno alla mezzanotte si è verificato un incendio in un deposito di una ditta di materie plastiche fra Oltrona al Lago e Groppello, ultima frazione della città prima di arrivare a Varese.
Il sindaco Massimo Parola ha seguito da vicino le attività di spegnimento delle fiamme che hanno visto impegnati oltre 40 vigili del fuoco e venerdì mattina era sul posto per un sopralluogo mentre i vigili del fuoco erano ancora al lavoro nell’azienda (nella foto, la situazione intorno alle 9 di venerdì).
«La situazione attualmente è sotto controllo: le opere di spegnimento dureranno tutta la giornata e l’aria è monitorata da Arpa. I parametri sono rientrati quasi dappertutto. Sul pisno delle misure prese, abbiamo deciso di emettere un’ordinanza rivolta ai residenti, chiedendo di tenere le finestre chiuse e di ritirare i panni, mentre all’asilo di Groppello abbiamo chiesto alle insegnanti di tenere i bambini nella struttura», ha spiegato Massimo Parola.
Nella notte come riferiva il sindaco sul posto sono intervenute più squadre di tecnici di Arpa Lombardia. «Dalle prime misurazioni con la strumentazione portatile sono risultati alcuni valori anomali che sono stati comunicati al Sindaco di Gavirate e al personale ATS intervenuto sul posto per i seguiti di loro competenza. È stato installato un campionatore ad alto volume», spiegano da Arpa, aggiungendo che «sono previsti nuovi sopralluoghi in giornata».
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Giuseppe Mantica su Concerto di Santa Cecilia: La Casoratese celebra la musica in un viaggio nel tempo e nel mondo attraversando culture diverse
Claudio Pilotti su Il disastro del Campo dei fiori finalista con ANSO al premio AICA con il progetto «Scrivo da un paese che non esiste»
Felice su In 15 anni calano del 50% le nascite nell’alto Varesotto: un convegno per ripensare l’infanzia e la genitorialità
Viacolvento su Pace fatta tra commercianti e Comune di Cavaria: "Il sindaco non ha responsabilità"
Felice su "Togliete quelle pellicole: il viaggio in treno è anche il nostro bellissimo panorama"
Felice su Abbandona rifiuti nei boschi della Linea Cadorna: multa da 4.500 euro ad un 60enne
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.