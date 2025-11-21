Varese News

Incendio a Groppello, il sindaco di Gavirate chiede ai cittadini di tenere le finestre chiuse

Le opere si spegnimento da parte dei vigili del fuoco sono ancora in corso. Arpa sui risultati delle analisi: “Valori anomali nell'aria". Attivato un Centro operativo comunale di protezione civile

Finestre chiuse a Groppello e Oltrona al lago. Panni stesi all’aperto da ritirare: meglio non rischiare. Poi i consigli alle educatrici dell’asilo di Oltrona: attività di gioco dei bambini “solo al chiuso”. Odore persistente di bruciato nell’aria, a seconda di dove soffia il vento.

È stata una nottata difficile quella appena passata a Gavirate dove intorno alla mezzanotte si è verificato un incendio in un deposito di una ditta di materie plastiche fra Oltrona al Lago e Groppello, ultima frazione della città prima di arrivare a Varese.

Il sindaco Massimo Parola ha seguito da vicino le attività di spegnimento delle fiamme che hanno visto impegnati oltre 40 vigili del fuoco e venerdì mattina era sul posto per un sopralluogo mentre i vigili del fuoco erano ancora al lavoro nell’azienda (nella foto, la situazione intorno alle 9 di venerdì).

«La situazione attualmente è sotto controllo: le opere di spegnimento dureranno tutta la giornata e l’aria è monitorata da Arpa. I parametri sono rientrati quasi dappertutto. Sul pisno delle misure prese, abbiamo deciso di emettere un’ordinanza rivolta ai residenti, chiedendo di tenere le finestre chiuse e di ritirare i panni, mentre all’asilo di Groppello abbiamo chiesto alle insegnanti di tenere i bambini nella struttura», ha spiegato Massimo Parola.

Nella notte come riferiva il sindaco sul posto sono intervenute più squadre di tecnici di Arpa Lombardia. «Dalle prime misurazioni con la strumentazione portatile sono risultati alcuni valori anomali che sono stati comunicati al Sindaco di Gavirate e al personale ATS intervenuto sul posto per i seguiti di loro competenza. È stato installato un campionatore ad alto volume», spiegano da Arpa, aggiungendo che «sono previsti nuovi sopralluoghi in giornata».

