Incidente tra due auto sulla provinciale del Lago tra Oltrona e Voltorre: disagi al traffico
Sul posto gli operatori per la gestione della viabilità e la rimozione dei veicoli coinvolti: dinamica in fase di ricostruzione
Un incidente stradale ha coinvolto due automobili nel tardo pomeriggio di domenica 9 novembre lungo la strada provinciale 1 del Lago, nel tratto compreso tra Oltrona al Lago e Voltorre, nel territorio comunale di Gavirate.
Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone coinvolte, ma lo scontro ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code che si protraevano ancora alle 17.15, mentre i mezzi erano ancora in fase di rimozione e la viabilità parzialmente compromessa.
Sul posto sono intervenuti gli operatori per gestire la situazione e regolare il flusso dei veicoli.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Scontro tra due auto sulla strada di Pianbosco
axelzzz85 su Regione Lombardia: la mozione di sfiducia contro Picchi passa grazie ai franchi tiratori nel centrodestra
Fabio Castiglioni su La plastica non è più un rifiuto: all’Università dell’Insubria un processo la trasforma in amminoacidi
GrandeFratello su Viabilità di Biumo, il consigliere Luca Boldetti chiede un confronto in Commissione
elenera su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Felice su Fotografa l'aereo e litiga con il personale a Malpensa: passeggero lasciato a terra
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.