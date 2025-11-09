Varese News

Varese Laghi

Incidente tra due auto sulla provinciale del Lago tra Oltrona e Voltorre: disagi al traffico

Sul posto gli operatori per la gestione della viabilità e la rimozione dei veicoli coinvolti: dinamica in fase di ricostruzione

Generico 03 Nov 2025

Un incidente stradale ha coinvolto due automobili nel tardo pomeriggio di domenica 9 novembre lungo la strada provinciale 1 del Lago, nel tratto compreso tra Oltrona al Lago e Voltorre, nel territorio comunale di Gavirate.

Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone coinvolte, ma lo scontro ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code che si protraevano ancora alle 17.15, mentre i mezzi erano ancora in fase di rimozione e la viabilità parzialmente compromessa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori per gestire la situazione e regolare il flusso dei veicoli.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 09 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.