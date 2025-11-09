Incidente tra due auto sulla provinciale del Lago tra Oltrona e Voltorre: disagi al traffico

Un incidente stradale ha coinvolto due automobili nel tardo pomeriggio di domenica 9 novembre lungo la strada provinciale 1 del Lago, nel tratto compreso tra Oltrona al Lago e Voltorre, nel territorio comunale di Gavirate.

Fortunatamente non si registrano feriti tra le persone coinvolte, ma lo scontro ha causato disagi alla circolazione, con rallentamenti e code che si protraevano ancora alle 17.15, mentre i mezzi erano ancora in fase di rimozione e la viabilità parzialmente compromessa.

Sul posto sono intervenuti gli operatori per gestire la situazione e regolare il flusso dei veicoli.