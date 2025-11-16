Kastritis: “Abbiamo lavorato molto duro per questa vittoria. Grazie tifosi, meritavano questa felicità”

Openjobmetis Varese – Acqua S. Bernardo Cantù 91-82 | La sala stampa

IOANNIS KASTRITIS (Allenatore Varese): Voglio fare i complimenti ai nostri giocatori per tante ragioni, ma soprattutto per il lavoro svolto stasera. Oggi abbiamo proseguito i miglioramenti visti nelle scorse settimane e siamo riusciti a vincere. Perdere sei gare di fila non è facile, abbiamo lavorato molto duro e adesso facciamo le cose fatte bene e abbiamo messo in campo tutto quello che serviva per ottenere il successo. I ragazzi hanno voluto fortemente vincere la partita ma hanno anche giocato nella maniera che volevamo. Anche i dati sono importanti: 22 assist e 9 palle perse sono ottimi numeri però ripeto: per vincere questo tipo di partite serviva essere uniti e aiutarsi . Ora abbiamo bisogno di riposare un po’, respirare e pensare che da ora in avanti sarà sempre più difficile. Toccherà lavorare ancora più forte e impegnarsi sempre di più per arrivare al meglio alla prossime 22 gare, iniziando con Udine.

KASTRITIS 2: Complimenti ai nostri tifosi che hanno creato un’atmosfera super. Siamo molto contenti di aver portato un po’ di felicità in loro perché ci hanno sempre supportato anche nei momenti più difficili di questa stagione. Il clima che hanno creato questa sera meritava una vittoria. Mi sono divertito molto stasera in questo palazzetto e penso anche i giocatori, giochiamo anche per questo tipo di gare. Ero molto eccitato per questa partita e forse era la serata giusta per interrompere la serie negativa. È stato tutto davvero molto bello. È un po’ differente dal derby tra Aris e Paok ma penso che non cambi molto a livello di emozioni.

ELISÈE ASSUI (Giocatore Varese): È stata una serata magnifica. Aspettavamo questa partita dall’inizio della settimana e ci siamo preparati al meglio: deve essere soltanto un punto di partenza per costruire qualcosa di più grande e ora siamo già concentrati sulla prossima. Anche a livello personale è stata una serata davvero bella: ho ritrovato la fiducia che forse avevo perso nelle ultime partite. Il coach e i compagni me l’hanno data, mi sono sentito sostenuto, e alla fine è andata bene.

NICOLA BRIENZA (Allenatore Cantù): Partiamo dalle cose positive: è stato un bel derby, una bellissima atmosfera, e i tifosi di Varese sono stati corretti, quindi bravi davvero. Parlando di pallacanestro, per la prima volta quest’anno abbiamo fatto una partita in trasferta con degli alti e bassi, certo, ma con la faccia giusta per provare a competere e per poter finalmente parlare di pallacanestro in una conferenza stampa fuori casa. Cosa non è andato? Secondo me la differenza si vede nel terzo quarto, dove abbiamo preso il break: in un campionato in cui la capacità offensiva di fare canestro fa la differenza, abbiamo avuto sei o sette tiri totalmente aperti e li abbiamo sbagliati. Non sto accusando i giocatori, è semplicemente un’analisi: è chiaro che se in trasferta tiri così male fai fatica a costruire una partita. Al di là di questo, abbiamo però perso palla in quattro o cinque transizioni sui nostri rimbalzi, dove stavamo aprendo il campo, ma abbiamo lasciato sul parquet potenziali due punti in contropiede e una schiacciata di Varese che, con il pubblico, non ha fatto altro che alimentare la loro energia e togliere qualcosa alla nostra. Abbiamo sbagliato anche due o tre appoggi da sotto. Oggi, però, abbiamo capito cosa ci serve per essere competitivi in trasferta, cosa che finora non avevamo mai capito perché non avevamo mai davvero giocato con questo atteggiamento. Questo è il primo step e da adesso mi aspetto — ci aspettiamo come squadra — di fare dei passi avanti per essere realmente competitivi per tutti i 40 minuti».

APPUNTAMENTO SU RADIO MATERIA

Appuntamento con lo sport a Radio Materia, la nuova web radio di VareseNews. Si parlerà degli eventi sportivi del fine settimana tutti i lunedì alle ore 14. In studio Francesco Mazzoleni insieme a Orlando Mastrillo per parlare dei risultati e degli spunti offerti dagli atleti e dalle squadre della provincia di Varese. Per collegarsi a Radio Materia è sufficiente CLICCARE QUI.