La fisica sanitaria di ASST Sette Laghi collabora con l’European Commission Expert Management di Horizon Europe

La Fisica Sanitaria di ASST Sette Laghi rafforza il proprio impegno nell’ambito della ricerca e dell’innovazione a livello europeo. La dottoressa Francesca Botta, specialista in Fisica Medica ed esperta in Fisica applicata alla Medicina Nucleare, è stata infatti invitata a far parte del programma di Horizon Europe “Generative-AI based Agents to Revolutionize Medical Diagnosis and Treatment of Cancer” in qualità di Individual Evaluator.

Horizon Europe rappresenta il programma quadro dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione per il periodo 2021–2027 ed è il più grande programma transnazionale al mondo dedicato al sostegno di progetti che affrontano sfide globali, promuovono la competitività e contribuiscono alla realizzazione delle priorità strategiche dell’UE, tra cui la transizione digitale.

Le attività affidate alla dottoressa Botta riguarderanno la valutazione e la comparazione di progetti basati su tecnologie di Intelligenza Artificiale nei settori della diagnostica medica e della teragnostica, ambiti in cui l’evoluzione degli strumenti digitali sta assumendo un ruolo sempre più rilevante.

«Si tratta di un incarico che conferma l’importanza del contributo degli Specialisti in Fisica Medica nella scelta, implementazione e verifica delle tecnologie che utilizzano Intelligenza Artificiale in ambito clinico» – spiega il Dottor Fabio Tanzi, Direttore della Fisica Sanitaria di ASST Sette Laghi. Tale ruolo è in linea anche con quanto previsto dalla Legge 23 settembre 2025 n. 132 – “Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale”, nella quale si stabilisce che «i sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori e migliorare la sicurezza dei pazienti».

“Questo importante riconoscimento, testimonia la qualità delle competenze professionali presenti nella struttura e il contributo concreto della Fisica Sanitaria alla promozione di tecnologie innovative e sicure al servizio della salute” – commenta il dott. Mauro Moreno, Direttore Generale di ASST Sette Laghi.