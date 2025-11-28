La Pro Patria si butta via, la Triestina vince 2-1 in rimonta

La Pro Patria è uscita sconfitta per 2-1 dalla sfida salvezza del “Nereo Rocco” di Trieste. Il primo tempo è iniziato con ritmi molto blandi e con numerosi errori da entrambe le parti. Il primo pericolo lo hanno creato i padroni di casa con un tiro di Kljajic, respinto prodigiosamente da Rovida. I tigrotti si sono affacciati un paio di volte dalle parti di Matosevic con due tentativi di Ganz, entrambi respinti, e con un tiro pericoloso di Renelus smanacciato dal portiere della Triestina. Nella ripresa la Pro Patria è passata in vantaggio dopo appena 2 minuti, grazie al primo gol tra i professionisti di Renelus, su assist di Dimarco. La squadra di Greco, però, ha faticato ancora una volta a gestire il vantaggio e intorno all’ora di gioco è arrivato il pareggio dell’Alabarda con Vertainen. La squadra di Busto Arsizio è poi rimasta in 10 uomini a causa dell’espulsione, molto ingenua, rimediata da Bagatti. La formazione di Tesser ha quindi sfiorato il sorpasso con Vicario, che ha colpito un palo. Il definitivo 2-1 è arrivato a 3′ dalla fine con un colpo di testa di Faggioli da pochi metri. La Triestina ha così ottenuto tre punti fondamentali che le consentono di salire a quota -5. Si è trattato del primo successo di Tesser da quando è tornato sulla panchina biancorossa. La Pro Patria rimane invece a 12 punti, a pari merito con la Virtus Verona, in attesa ovviamente delle altre gare. E con tanti, troppi rimpianti anche in questa circostanza.

FISCHIO D’INIZIO



La Triestina inizia con un 4-3-1-2 con Matosevic in porta, davanti a lui il quartetto composto da Pendicillo, l’ex Andrea Moretti, Anzolin e D’Amore, a centrocampo insieme al capitano Artur Ionita ci sono Crnigoj e Jonsson. In avanti ci sono Vertainen e Kliajic, con Gunduz alle loro spalle. Mister Greco risponde con il 3-5-2 con Rovida tra i pali, Reggiori, Travaglini e Motolese in difesa, a centrocampo accanto a Di Munno ci sono il capitano Ferri e Schirò, sulle fasce confermati Dimarco e Giudici. In avanti in assenza di Mastroianni ci sono Renelus e Ganz, quest’ultimo al debutto stagionale dal primo minuto. Il direttore di gara è Matteo Dini della Sezione di Città di Castello. A completare la terna arbitrale ci sono gli assistenti Paolo Tomasi della Sezione di Schio e Andrea Mastrosimone della Sezione di Rimini.

PRIMO TEMPO



Dopo i primi minuti di studio, la prima occasione della partita arriva al 17’ ed è per la Triestina: Kljajic calcia in diagonale da dentro l’area e Rovida è bravissimo a deviare in angolo. Sugli sviluppi del corner, Pendicillo riceve il pallone al limite dell’area e prova la conclusione, che termina però a lato. Alla mezz’ora i tigrotti si rendono pericolosi con un tiro di Renelus, respinto da Matosevic. Dall’altra parte è Gunduz ad andare vicino al gol: il trequartista anticipa Giudici e calcia immediatamente, spedendo la sfera sull’esterno della rete. Nel finale di primo tempo, un altro tentativo di Gunduz respinto da Reggiori. La prima frazione si chiude senza recupero sullo 0-0.

SECONDO TEMPO



La ripresa si apre con il vantaggio dei tigrotti, grazie al gol siglato da Renelus con un tocco di prima su assist di Dimarco. Al quarto d’ora però arriva il rapido pareggio della Triestina con Vertainen, il quale insacca a porta vuota dopo un rimpallo tra Rovida e Jonsson. Al 27’ arriva la svolta in negativo per la Pro Patria con l’espulsione di Bagatti, entrato da pochissimi minuti, per un brutto fallo a centrocampo su Voca. Al 35’ i padroni di casa sfiorano il sorpasso con un tiro di Vicario che si stampa sul palo. Ma è questione di minuti e il 2-1 della squadra di Attilio Tesser arriva al 42’ con un colpo di testa di Faggioli da posizione ravvicinata su assist di Vertainen. Nel finale la Pro Patria prova a reagire, ma a parte un tiro di Udoh non riesce a pungere. Invece la Triestina sfiora in diverse situazioni il 3-1 con D’Urso e Vicario. La sfida si chiude dopo i 6′ di recupero con la Triestina che si aggiudica i tre punti.

TRIESTINA – PRO PATRIA 2-1 (0-0)

RETI: 2′ st Renelus (PPA), 16′ st Vertainen (TRI), 42′ st Faggioli (TRI)

TRIESTINA (4-3-1-2): Matosevic; Pedicillo (31′ st Faggioli), Moretti, Anzolin, D’Amore; Crnigoj (14′ st Voca), Jonsson, Ionita (37′ st D’Urso); Gunduz; Vertainen, Kljajic (14′ st Vicario). A disposizione: Borriello, Neri, Palma, Kosijer, Kiyine, Vicario, Ellertsson. Allenatore: Tesser.

PRO PATRIA (3-5-2): Rovida; Reggiori (44′ st Orfei), Motolese, Travaglini; Giudici, Schirò (22′ st Citterio), Di Munno, Ferri, Dimarco (31′ st Mora); Ganz (22′ st Bagatti), Renelus (22′ st Udoh). A disposizione: Gnonto, Viti, Schiavone, Aliata, Ricordi. Allenatore: Greco.

ARBITRO: Dini di Città di Castello (Tomasi di Schio e Mastrosimone di Rimini – IV Ufficiale: Mazzer di Conegliano; Fvs: Munitello di Gradisca d’Isonzo).

NOTE. Ammoniti: Dimarco (PPA), Jonsson (TRI). Espulso: 25′ st Bagatti (PPA)