Pagelle Pro Patria: Bagatti ingenuo, prima gioia per Renelus
I voti dei tigrotti sconfitti nel finale di partita a Trieste: Dimarco uomo assist, Giudici sottotono, Reggiori leggero in marcatura sul gol di Faggioli,
Sconfitta beffarda per la Pro Patria, superata nel finale di partita per 2-1 dalla Triestina, squadra fanalino di coda della classifica a causa di pesanti penalizzazioni. Al Nereo Rocco Renelus illude i tigrotti con la prima gioia in biancoblu, ma l’espulsione di Bagatti costa caro ai bustocchi, spianando invece la strada all’Alabarda che ribalta la partita con Faggioli al 87′.
I VOTI DEI TIGROTTI
Rovida 6,5: nel primo tempo con una bella parata su Kljajic salva i suoi e tiene il risultato sullo 0-0.
Reggiori 5,5: perde il duello con Faggioli, che poi sigla il gol-vittoria. Orfei SV
Travaglini 6: non commette particolari errori e nel secondo tempo ci prova con una conclusione al volo.
Motolese 6: riesce a contenere in diverse situazioni le giocate dei padroni di casa, vincendo alcuni duelli.
Giudici 5: non il solito Giudici: mai realmente pericoloso e poco attento in difesa, come nel primo tempo quando si fa anticipare da Gunduz in area, rischiando di concedere il gol.
Ferri 6: offre un prezioso contributo soprattutto in fase difensiva e prova alcune giocate in avanti per far salire la squadra.
Di Munno 6: prestazione di grande sacrificio con diverse chiusure difensive importanti nel primo tempo.
Schirò 6: partita di sostanza, con anche qualche giocata di livello. Citterio 5,5: non riesce a incidere nel finale.
Dimarco 7: ottima prestazione: attento dietro con chiusure decisive, e determinante davanti con il bellissimo assist per Renelus. Mora SV
Renelus 7: primo gol tra i professionisti; nel primo tempo sfiora già la rete con un tiro respinto da Matosevic. Udoh 6: costretto a reggere l’attacco da solo. Nel finale ci prova, ma la conclusione è troppo debole.
Ganz 5,5: si fa vedere qualche volta nel primo tempo, ma non riesce a rendersi pericoloso. Bagatti 4: dura pochissimi minuti la sua partita, chiusa da un’espulsione ingenua per una brutta entrata su Voca.
All. Greco 5: con il triplo cambio non riesce a invertire l’inerzia della gara. Stride l’inserimento di Orfei al 90’.
Eppure Greco è soddisfatto della prestazione: “Davvero poco da rimproverare”
