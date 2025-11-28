Varese News

Sport

Eppure Greco è soddisfatto della prestazione: “Davvero poco da rimproverare”

L’allenatore dei tigrotti ha commentato così la dolorosa sconfitta: “L’espulsione ha indirizzato la partita.”

calcio pro patria

L’ennesima sconfitta di questa stagione lascia l’amaro in bocca alla Pro Patria anche se il tecnico biancoblu, Leandro Greco, ha parole di ottimismo per quanto visto in campo da parte dei suoi giocatori. Un’immagine che stride con una classifica che si fa sempre più preoccupante.

GRECO 1 – «La squadra ha fatto un’ottima gara, secondo me ho davvero poco da rimproverare. L’espulsione ha indirizzato l’ultima parte della partita: la Triestina ha giocatori di qualità ed è riuscita a trovare lo spunto per la vittoria. Noi abbiamo speso tanto, abbiamo fatto molto bene nel palleggio, nell’occupazione degli spazi, nella difesa alta; siamo stati compatti e corti. È un peccato».

GRECO 2 – «Sono tutte partite importanti e stiamo raccogliendo poco rispetto a quello che stiamo mettendo in campo, ed è questo il grande dispiacere. Oggi la squadra mi è piaciuta: mi dispiace per i ragazzi perché meriterebbero maggiori soddisfazioni. Ovviamente qualcosa va registrato, perché tutte le squadre lasciano qualcosa nelle partite: la gara perfetta non esiste. La Triestina è una formazione forte e siamo riusciti a sopperire alla differenza tecnica con idee, organizzazione e forza. Poi, chiaramente, l’espulsione cambia tutto».

La Pro Patria si butta via, la Triestina vince 2-1 in rimonta

Tutti gli eventi

di dicembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
di
Pubblicato il 28 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.