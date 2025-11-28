Eppure Greco è soddisfatto della prestazione: “Davvero poco da rimproverare”
L’allenatore dei tigrotti ha commentato così la dolorosa sconfitta: “L’espulsione ha indirizzato la partita.”
L’ennesima sconfitta di questa stagione lascia l’amaro in bocca alla Pro Patria anche se il tecnico biancoblu, Leandro Greco, ha parole di ottimismo per quanto visto in campo da parte dei suoi giocatori. Un’immagine che stride con una classifica che si fa sempre più preoccupante.
GRECO 1 – «La squadra ha fatto un’ottima gara, secondo me ho davvero poco da rimproverare. L’espulsione ha indirizzato l’ultima parte della partita: la Triestina ha giocatori di qualità ed è riuscita a trovare lo spunto per la vittoria. Noi abbiamo speso tanto, abbiamo fatto molto bene nel palleggio, nell’occupazione degli spazi, nella difesa alta; siamo stati compatti e corti. È un peccato».
GRECO 2 – «Sono tutte partite importanti e stiamo raccogliendo poco rispetto a quello che stiamo mettendo in campo, ed è questo il grande dispiacere. Oggi la squadra mi è piaciuta: mi dispiace per i ragazzi perché meriterebbero maggiori soddisfazioni. Ovviamente qualcosa va registrato, perché tutte le squadre lasciano qualcosa nelle partite: la gara perfetta non esiste. La Triestina è una formazione forte e siamo riusciti a sopperire alla differenza tecnica con idee, organizzazione e forza. Poi, chiaramente, l’espulsione cambia tutto».
La Pro Patria si butta via, la Triestina vince 2-1 in rimonta
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Emilio Corrao su Balli e abbracci: il flash mob di Cocquio Trevisago per dire “no“ alla violenza di genere
principe.rosso su Gallarate "capitale" della remigrazione: il comitato di estrema destra annuncia un presidio in città
Felice su Vandalizzate le lucine di Natale al Sacro Monte di Varese
PaoloFilterfree su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
MarcoCx su Incendio nella notte in una fabbrica a Groppello di Gavirate, decine di uomini impegnati
Felice su Martelli: "Sovranisti a parole, genuflessi nella realtà. Così l’Italia si perde"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.