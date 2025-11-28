Eppure Greco è soddisfatto della prestazione: “Davvero poco da rimproverare”

L’ennesima sconfitta di questa stagione lascia l’amaro in bocca alla Pro Patria anche se il tecnico biancoblu, Leandro Greco, ha parole di ottimismo per quanto visto in campo da parte dei suoi giocatori. Un’immagine che stride con una classifica che si fa sempre più preoccupante.

GRECO 1 – «La squadra ha fatto un’ottima gara, secondo me ho davvero poco da rimproverare. L’espulsione ha indirizzato l’ultima parte della partita: la Triestina ha giocatori di qualità ed è riuscita a trovare lo spunto per la vittoria. Noi abbiamo speso tanto, abbiamo fatto molto bene nel palleggio, nell’occupazione degli spazi, nella difesa alta; siamo stati compatti e corti. È un peccato».

GRECO 2 – «Sono tutte partite importanti e stiamo raccogliendo poco rispetto a quello che stiamo mettendo in campo, ed è questo il grande dispiacere. Oggi la squadra mi è piaciuta: mi dispiace per i ragazzi perché meriterebbero maggiori soddisfazioni. Ovviamente qualcosa va registrato, perché tutte le squadre lasciano qualcosa nelle partite: la gara perfetta non esiste. La Triestina è una formazione forte e siamo riusciti a sopperire alla differenza tecnica con idee, organizzazione e forza. Poi, chiaramente, l’espulsione cambia tutto».