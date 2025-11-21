L’accoglienza che fa la differenza: aperitivo e incontro a Materia con Albero della Vita

Mercoledì 3 dicembre, dalle 19.00, Materia ospiterà un appuntamento speciale dedicato alla scoperta dell’affido familiare, un gesto di accoglienza che può cambiare la vita di un bambino e arricchire profondamente quella degli adulti che lo compiono. L’incontro, promosso da L’Albero della Vita, nasce per far conoscere da vicino il progetto e per offrire uno spazio di dialogo aperto a chiunque voglia approfondire questo tema così importante.

L’evento si aprirà con un aperitivo conviviale, un’occasione informale per incontrare famiglie affidatarie e operatori che ogni giorno sono impegnati nell’accompagnare bambini e nuclei in percorsi di affido. Sarà possibile ascoltare testimonianze dirette, porre domande, chiarire dubbi e avvicinarsi in modo semplice e autentico a un’esperienza che rappresenta una forma speciale di solidarietà.

Un progetto che cambia vite

L’affido familiare permette a un bambino la cui famiglia sta attraversando un momento di difficoltà di crescere temporaneamente in un ambiente sereno e protetto, mantenendo allo stesso tempo i rapporti – regolati dai servizi sociali – con la propria famiglia d’origine.

Dal 2006 il progetto de L’Albero della Vita ha già dato una famiglia a oltre 300 minori e formato più di 500 nuclei, costruendo percorsi di accoglienza capaci di offrire sostegno, continuità e nuove prospettive.

L’organizzazione collabora con Enti Locali e Tribunale per i Minorenni, garantendo supporto in ogni fase dell’affido: dalla preparazione, all’inserimento, fino all’accompagnamento durante l’intero percorso. Le famiglie affidatarie sono seguite da un’équipe multidisciplinare presente non solo all’avvio del progetto, ma per un periodo medio di due anni.

Accanto all’accompagnamento educativo e psicologico, il progetto propone percorsi di formazione e approfondimento condotti da professionisti e da chi ha già vissuto l’esperienza di affido, offrendo strumenti, riflessioni e testimonianze reali.

La proiezione di Removed

A seguire sarà proposta la visione di “Removed”, un breve docufilm che racconta con intensità e delicatezza il punto di vista dei bambini coinvolti in un percorso di affido. Un contributo prezioso per comprendere più da vicino emozioni, fragilità e bisogni dei minori.

Un invito aperto a tutti

L’evento è gratuito e aperto a coppie e single, a chi è già informato e a chi vuole muovere i primi passi per capire se l’affido può diventare parte della propria storia.