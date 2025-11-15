Lavena Ponte Tresa investe sull’efficienza energetica: nuovi lampioni in oltre trenta vie del paese

Il Comune di Lavena Ponte Tresa ha avviato un importante intervento di efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica, che prevede la sostituzione di 472 corpi illuminanti in diverse aree del territorio comunale. Lo ha annunciato il sindaco Massimo Mastromarino, spiegando che l’investimento complessivo ammonta a 200mila euro e coinvolge oltre trenta vie e piazze del paese.

Le vie interessate dai lavori

L’ammodernamento dell’impianto ha coinvolto numerose strade del paese, tra cui Via Brusimpiano, Via Marconi, Via Prada, Viale Ungheria, Via Libertà, Via Colombo, Via Ardena, Via Luino, Via Campagna, Piazza Gramsci, Via Viconago, Piazza Sangiorgio, Via Zanzi, Via Malcotti, Piazza Europa, Via Zoni, Via Combi, Via Don Melli, Via Rapetti, Via Crocetta, Piazza Matteotti, Via Varese, Via Morazzoni, Via Valle, la Strada Statale in località Piacco, Piazza Mercato, Via Concordia, Viale Rimembranze, Via Taiana, Via Raina e Villaggio Bensi.

I nuovi impianti LED garantiscono non solo un risparmio energetico consistente, ma anche una maggiore uniformità dell’illuminazione e una sensibile riduzione dell’inquinamento luminoso.