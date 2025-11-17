Le bande musicali in festa per Santa Cecilia

Arriva la data di Santa Cecilia ed è un momento di festa per tutte le bande musicali e filarmoniche, anche nel Varesotto. Momento religioso e di condivisione.

La ricorrenza della santa patrona della musica sacra cade il 22 novembre, ma già questa domenica le filarmoniche hanno onorato la festa nelle chiese della provincia. Ad esempio la filarmonica Ponchielli di Induno Olona ha celebrato già domenica, con la Santa Messa presieduta dal parroco don Gianluca Tognon, così anche la banda di Arcisate in prepositurale. Anche a Somma Lombardo il corpo Musicale “La Cittadina” ha onorato la patrona partecipando alla santa messa delle ore 10 in basilica.

Tante sono le bande dedicate proprio a Santa Cecilia: quella di Castellanza fondata nel 1904, quella di Jerago con Orago, che formazione principale e junior, nel Saronnese quella di Uboldo e Gerenzano con la sua orchestra-banda accompagnata anche da majorettes. C’è la Santa Cecilia di Gavirate e quella di Barasso, quella di Castiglione Olona. E ancora la filarmonica “Santa Cecilia” di Sacconago, che da banda del paese – trasformatosi in quartiere – è diventata una delle formazioni principali della città di Busto. Poi ci sono quelle appena fuori provincia, come Locate Varesino o Busto Garolfo.

Ma Santa Cecilia è anche un momento di condivisione, al di là della festa religiosa: così ad esempio la “Santa Cecilia” di Germignaga è andata in gita al ricetto di Ghemme, per un momento insieme.