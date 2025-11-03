Lilli Tagger sfiora il primo titolo WTA in carriera a 17 anni

È mancata solo la ciliegina sulla torta, ma poco importa. Lilli Tagger a 17 anni ha già dimostrato di valere il massimo palcoscenico del tennis mondiale al femminile. La grande promessa austriaca che si allena a Varese con Francesca Schiavone, ha sfiorato la prima vittoria in carriera a livello WTA (l’equivalente dell’ATP tra gli uomini: il massimo circuito mondiale) perdendo solo in finale al torneo cinese di Jangxi.

A fermare l’impeto di Tagger è stata la russa Anna Blinkova, attuale numero 95 al mondo ma con un passato anche a quota 34 del ranking. La sua maggiore esperienza – ha dieci anni più di Lilli – è stata fondamentale nel gestire la finale dello Jangxi Open terminato con un doppio 6-3.

Ma la “austrovaresina” è stata ugualmente autrice di un grande cammino: entrata in tabellone da 235 al mondo ne uscirà da 156 con il ricordo di alcune grandi imprese. La prima è stata la vittoria sulla nostra Elisabetta Cocciaretto al secondo turno, ma la semifinale è stata ancora più rilevante con il successo sulla svizzera Viktorija Golubic, numero 2 del torneo, cui Tagger ha annullato tre match point prima di vincere 6-1 4-6 7-5 dopo essere stata sotto 5-2 nel terzo e decisivo set.

La classe di Tagger, del resto, non è una novità: in primavera il talento nato a Lienz ha vinto il titolo juniores sulla terra rossa del Roland Garros; ora ha colto un risultato significativo sul sintetico cinese. E c’è da scommettere che a gennaio Lilli proverà a entrare per la prima volta in un tabellone di uno slam, gli Australian Open: servirà passare – ovviamente – dalle qualificazioni ma il gioco, il braccio e la maturità dell’allieva di Francesca Schiavone possono già ambire a quella scena. Una preparazione che sarà rifinita sui nuovi campi delle Bettole sotto gli occhi attenti della Leonessa e del suo staff.