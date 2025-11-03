Varese News

Sport

Lilli Tagger sfiora il primo titolo WTA in carriera a 17 anni

Austriaca, allieva di Francesca Schiavone, si allena a Varese e ha perso in finale il torneo cinese Jangxi Open dopo alcune vittorie sensazionali. Dal numero 235 è salita al 156 del ranking, ma è solo un primo passo

lilli tagger tennis

È mancata solo la ciliegina sulla torta, ma poco importa. Lilli Tagger a 17 anni ha già dimostrato di valere il massimo palcoscenico del tennis mondiale al femminile. La grande promessa austriaca che si allena a Varese con Francesca Schiavone, ha sfiorato la prima vittoria in carriera a livello WTA (l’equivalente dell’ATP tra gli uomini: il massimo circuito mondiale) perdendo solo in finale al torneo cinese di Jangxi.

A fermare l’impeto di Tagger è stata la russa Anna Blinkova, attuale numero 95 al mondo ma con un passato anche a quota 34 del ranking. La sua maggiore esperienza – ha dieci anni più di Lilli – è stata fondamentale nel gestire la finale dello Jangxi Open terminato con un doppio 6-3.

Ma la “austrovaresina” è stata ugualmente autrice di un grande cammino: entrata in tabellone da 235 al mondo ne uscirà da 156 con il ricordo di alcune grandi imprese. La prima è stata la vittoria sulla nostra Elisabetta Cocciaretto al secondo turno, ma la semifinale è stata ancora più rilevante con il successo sulla svizzera Viktorija Golubic, numero 2 del torneo, cui Tagger ha annullato tre match point prima di vincere 6-1 4-6 7-5 dopo essere stata sotto 5-2 nel terzo e decisivo set.

La classe di Tagger, del resto, non è una novità: in primavera il talento nato a Lienz ha vinto il titolo juniores sulla terra rossa del Roland Garros; ora ha colto un risultato significativo sul sintetico cinese. E c’è da scommettere che a gennaio Lilli proverà a entrare per la prima volta in un tabellone di uno slam, gli Australian Open: servirà passare – ovviamente – dalle qualificazioni ma il gioco, il braccio e la maturità dell’allieva di Francesca Schiavone possono già ambire a quella scena. Una preparazione che sarà rifinita sui nuovi campi delle Bettole sotto gli occhi attenti della Leonessa e del suo staff.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 03 Novembre 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.