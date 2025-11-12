Malnate piange il dottor Gesualdo Santangelo

Per 40 anni è stato medico di medicina generale di Malnate. Per questo la notizia della sua dipartita è stata accolta con grande emozione dalla comunità. Martedì 11 novembre si è spento il dottor Gesualdo Santangelo.

Una vita passata a curare il prossimo, da dottore e da pediatra. Un impegno che era stato ripagato anche dalla nomina a Cavaliere lo scorso 2 giugno 2025 (leggi qui).

Queste le motivazioni:

CAVALIERE Dr. Gesualdo SANTANGELO

Nato a Piazza Armerina (EN) e residente a Malnate, dopo gli studi classici consegue la laurea in Medicina presso l’Università di Catania nel 1956. Successivamente all’assolvimento degli obblighi di leva come ufficiale medico presso l’Arma dei Carabinieri, nel 1963 consegue la specialità in Pediatria e Puericoltura presso l’Università di Parma e nel 1966 la specialità in Medicina Fisica e Riabilitativa presso l’Università Statale di Milano.

Nel 1961 si trasferisce a Malnate dove fino all’anno 2000 ha svolto l’attività di medico di famiglia e quella di pediatra. Ha inoltre dato vita al servizio pediatrico presso la Scuola Materna “Umberto I” di Malnate, svolgendovi attività di volontariato. Intensa anche l’attività politica svolta presso il Comune di Malnate: infatti il Cav. Santangelo per due mandati ha ricoperto l’incarico di Assessore alla sanità ed è stato altresì Consigliere Comunale. Dalla cura dei bambini all’amministrazione locale, un punto di riferimento per Malnate.

Il funerale avrà luogo sabato 15 Novembre alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale San Martino di Malnate, preceduto alle ore 14.00 dalla recita del rosario.