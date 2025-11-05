«Massimo rispetto per la Polizia locale»: la Lega di Saronno difende gli agenti e attacca il Comune

Il sostegno alla Polizia Locale è totale, ma servono scelte politiche chiare e azioni concrete da parte dell’amministrazione comunale: è questo il messaggio che la Lega di Saronno lancia in un comunicato diffuso nelle ultime ore, firmato dal segretario cittadino Angelo Veronesi.

Al centro dell’intervento c’è la gestione della sicurezza urbana, considerata dal Carroccio “debole e priva di una visione d’insieme” da Pagani, finita nel mirino della critica leghista.

Veronesi: “Serve una strategia, non bastano le multe”

La Lega chiarisce che le dichiarazioni rilasciate da Veronesi nei giorni scorsi e che sono suonate ad alcuni come una critica alla Polizia locale non erano rivolte agli agenti – definiti “professionali e competenti” – ma all’amministrazione comunale, accusata di non valorizzare il corpo e di non investire in modo adeguato sulla sicurezza.

«Servono più uomini, più mezzi e una presenza costante sul territorio – afferma Veronesi – Ci chiediamo se il prestito dei nostri agenti ad altri Comuni serva davvero a rendere Saronno più sicura, visto il silenzio assordante da parte dell’amministrazione».

Il segretario cita episodi concreti, come i controlli in stazione effettuati dalla Polizia locale, «dove – secondo Veronesi – gruppi di noti frequentatori della zona continuano ad agire indisturbati, ridendo «bellamente alle spalle degli agenti».

“Chi difende la città dovrebbe essere difeso dall’amministrazione”

L’accusa della Lega è quella di una mancata presa di posizione da parte della Giunta: «Chi ama la città – aggiunge Veronesi – deve sostenere chi la protegge. Invece si tollera che membri della giunta lodino la stazione ferroviaria mentre viene occupata, che si lascino scritte offensive contro le forze dell’ordine sui muri senza intervenire». Il partito di opposizione ribadisce di voler lavorare per «una Saronno più sicura, più rispettosa e più vicina a chi ogni giorno indossa una divisa».

La Lega rivendica gli interventi del passato

A questo proposito Veronesi si lancia in una lunga ricostruzione delle iniziative promosse nel passato dalla Lega, a partire dalla riforma dell’autonomia del 2006, passando per l’arrivo della Polizia ferroviaria nel 2009, fino ai progetti attuati durante l’amministrazione Fagioli (2015-2020), tra cui l’acquisto di nuovi mezzi per la Polizia locale e la collaborazione con Guardia di Finanza e Carabinieri.

«Attualmente – dice il segretario cittadino – la Lega sta lavorando insieme al deputato Stefano Candiani, al sottosegretario Nicola Molteni e al ministro Matteo Piantedosi per potenziare la presenza della Polizia Ferroviaria a Saronno». Un plauso viene rivolto anche alla Regione Lombardia guidata da Attilio Fontana, per gli accordi attivati tra enti locali, prefetture e società di trasporto, oltre che per i fondi stanziati a favore delle dotazioni delle Polizie locali.

La chiusura del lungo comunicato stampa è, ancora una volta, un attacco diretto al centrosinistra: «In tutto questo quadro – conclude Veronesi – il centrosinistra non ha mai fatto niente di concreto, se non sterili polemiche contro Governo, Regione e contro la Lega».