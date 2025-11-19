Matrimonio greco per la Openjobmetis: Kastritis rinnova fino al 2028

Fiori d’arancio in casa Pallacanestro Varese. La società biancorossa ha infatti annunciato il rinnovo dell’allenatore Ioannis Kastritis fino al termine della stagione 2027-2028. Il tecnico greco, arrivato ai piedi del Sacro Monte nel febbraio 2025 dopo l’esonero di Herman Mandole, ha saputo conquistare la salvezza nella passata stagione.

«La società – si legge nel comunicato – è molto felice di proseguire il percorso intrapreso insieme a un allenatore che, fin dal suo arrivo, ha portato professionalità, identità di gioco e una forte cultura del lavoro, qualità pienamente in linea con i valori del club».

«Questa scelta – prosegue la nota societaria – nasce dalla convinzione che la continuità tecnica sia fondamentale per permettere alla squadra e alla società di crescere in maniera solida e ambiziosa. La visione condivisa tra coach e dirigenza rappresenta un punto di forza del progetto biancorosso, che guarda al futuro con determinazione e fiducia».

Si tratta quindi di un vero e proprio matrimonio tra il club biancorosso e l’allenatore greco, che assume con questo rinnovo un ruolo sempre più centrale nella visione societaria per il futuro. Il club ha inoltre fatto sapere che l’accordo era stato raggiunto già prima del derby vinto contro Cantù, segno che non solo il risultato della classica non ha influito in questo rinnovo, ma che la fiducia nel lavoro di Kastritis era forte anche nelle difficoltà.

